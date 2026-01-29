Studie: Warum uns KI manchmal mehr berührt als echte Menschen

Eine Studie der Universitäten Freiburg und Heidelberg zeigt: KI kann in Gesprächen mehr emotionale Nähe erzeugen als Menschen – unter einer Bedingung.

Menschen können in bestimmten Situationen mehr emotionale Nähe zu einem Chatbot empfinden als zu anderen Menschen. Das zeigt eine neue Studie von Forschern der Universitäten Freiburg und Heidelberg, die in der Fachzeitschrift „Communications Psychology“ erschienen ist. Demnach berichteten Teilnehmer vor allem dann über ein Gefühl von Verbundenheit, wenn sie nicht wussten, dass sie mit Künstlicher Intelligenz kommunizieren, wie die Universität Freiburg am Mittwoch mitteilte.

- Werbung -

In zwei Online-Studien mit fast 500 Teilnehmern reagierten sowohl Menschen als auch KI-Modelle auf persönliche Fragen zu Lebenserfahrungen oder Freundschaften. In normalen Gesprächen fühlten sich die Versuchspersonen mit KI gleichermaßen verbunden wie mit einer echten Person. Der entscheidende Unterschied betraf die Gespräche mit explizit emotionalem Schwerpunkt. Die Studie sprach dabei von „einem besonders starken Nähegefühl“, vor allem durch ein höheres Maß an Selbstoffenbarung. Wurde sie hingegen vorab als KI identifiziert, sank die empfundene Verbundenheit deutlich.

KI: offener als Menschen

Mögliche Gründe dafür erklärt Dr. Tobias Kleinert, einer der Autoren der Studie: „Die KI zeigte in ihren Antworten ein höheres Maß an Selbstoffenbarung. Menschen scheinen bei unbekannten Gesprächspartnern zunächst vorsichtiger zu sein, was die Entwicklung von Nähe anfangs bremsen könnte.“

Die Forscher sehen darin Chancen für psychologische Beratung oder Pflege in Bereichen der niedrigschwelligen Gesprächsangebote. „Gerade für Menschen mit wenigen sozialen Kontakten könnten KI-Chatbots daher positive, beziehungsähnliche Erfahrungen ermöglichen.“, erläutert Dr. Heinrichs, einer der Publikatoren. Auf der anderen Seite jedoch warnen die Forscher vor der gezielten Manipulation eines Menschen durch KI und fordern klare ethische und rechtliche Regeln für den Einsatz sozialer KI-Systeme.

Die komplette Studie ist als PDF (Englisch) auf der Homepage des Magazins nature.com verfügbar.

- Werbung -

Weiterlesen: