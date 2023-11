Buß- und Bettag: der vergessene Feiertag

Bis 1995 war der Buß- und Bettag landesweiter Feiertag. Die evangelische Kirche bezeichnet die Abschaffung bis heute als Fehlentscheidung.

Der evangelische Buß- und Bettag gehört zu den sogenannten beweglichen Feiertagen und wird jedes Jahr am ersten Mittwoch nach dem Volkstrauertag begangen, in diesem Jahr am 22. November. 1995 wurde der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag zur Finanzierung der Pflegeversicherung in allen Bundesländern außer in Sachsen abgeschafft. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen dort als Ausgleich höhere Beiträge für die Pflegeversicherung. Die evangelische Kirche bezeichnet die Abschaffung bis heute als Fehlentscheidung. In Bayern haben Kinder schulfrei.

Doch auch wenn der Bußtag kein staatlicher Feiertag mehr ist, hat er seinen festen Platz im Kirchenjahr nicht verloren. Aus kirchlichem Verständnis gilt er als Tag der Umkehr, der Neuorientierung und dient auch dem Nachdenken über gesellschaftliche Fehlentwicklungen. Gemeinden laden meist für den frühen Abend zu Andachten ein, um Berufstätigen die Teilnahme zu ermöglichen. In Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie im Saarland gilt ein Tanzverbot.

Ursprünglich wurden Bußtage aus aktuellen Anlässen ausgeschrieben, wie etwa während des Dreißigjährigen Krieges. Sie hatten öffentlichen Charakter: Die gesamte Bevölkerung wurde angesichts von Notständen und Gefahren zu Buße und Gebet aufgerufen. Der erste evangelische Buß- und Bettag wurde wohl 1532 in Straßburg begangen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde er auf einen festen Tag gelegt: auf den Mittwoch vor Toten- oder Ewigkeitssonntag, den letzten Sonntag im Kirchenjahr.

Was ist der Buß- und Bettag?

Gebet zum Buß- und Bettag:

Gütiger Gott, an diesem Buß- und Bettag komme ich vor dich mit einem demütigen Herzen. Ich erkenne meine Fehler an und bitte um Vergebung für das, was ich falsch gemacht habe. Gib mir die Kraft, mich von meinen Sünden abzuwenden und auf deinen Weg zurückzukehren. Möge dieser Tag der Besinnung dazu dienen, meine Beziehung zu dir zu vertiefen und mich auf den Weg der Liebe, des Friedens und der Barmherzigkeit zu führen. Amen.