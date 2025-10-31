Diskussions-Papier zur Prostitution: Zwischen Konsens und Kontroverse

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat ein Diskussionspapier zum Thema Prostitution veröffentlicht. Darin: ein bisschen Konsens und viele offene Fragen – auch zum sogenannten „Nordischen Modell“.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat ein umfassendes Diskussionspapier zum Thema Prostitution veröffentlicht („Konsens und Diskurs beim Thema Prostitution – Eine Diskussion in der evangelischen Kirche über das Nordische Modell„). Es entstand auf Grundlage eines Synodenbeschlusses von 2023 und wurde von einer interdisziplinären Arbeitsgruppe erarbeitet. Ziel war laut EKD nicht die Festlegung einer eindeutigen Position, sondern die Darstellung unterschiedlicher Perspektiven – und die Förderung der Meinungsbildung.

- Werbung -

Konsens besteht tatsächlich nur in wenigen grundlegenden Punkten, etwa der Ablehnung menschenunwürdiger Verhältnisse und der Schutzbedürftigkeit vulnerabler Gruppen. In vielen anderen Fragen – etwa zur Bewertung von „Sexarbeit“, zur Rolle der Organisierten Kriminalität oder zur Wirksamkeit des Nordischen Modells – gehen die Meinungen teils weit auseinander.

Ein zentraler Streitpunkt ist die Frage, ob Prostitution grundsätzlich eine Verletzung der Menschenwürde darstellt oder ob sie unter bestimmten Bedingungen als Ausdruck von Selbstbestimmung gelten kann. Während einige Stimmen – etwa Prof. Dr. Elke Mack (Khatolische Professorin für Christliche Sozialwissenschaft und Sozialethik) – Prostitution als objektive Würdeverletzung einstufen, betonen andere – wie Stefanie Leich (Referentin der Diakonie Deutschland, Themenfeld Gewaltschutz für Frauen, Prostitution und Menschenhandel) – die Vielfalt der Lebensrealitäten und die Notwendigkeit, individuelle Entscheidungen zu respektieren. Auch die Unterscheidung zwischen freiwilliger Prostitution, Zwangsprostitution und Menschenhandel wird kontrovers diskutiert. An dieser Stelle zeigt sich laut EKD eine äußerst lückenhafte Datenlage. Viele Betroffene blieben im Dunkeln.

Physische und psychische Gewalt

Das Papier zeigt auf: Viele Menschen in der Prostitution – vor allem Frauen – sind erheblichen Risiken ausgesetzt. Dazu zählen physische und psychische Gewalt, fehlende soziale Absicherung und Abhängigkeit von kriminellen Strukturen. Studien belegen eine deutlich erhöhte Sterblichkeit und massive Traumatisierungen. Die Rolle der Organisierten Kriminalität wird ebenfalls beleuchtet – mit Beispielen wie dem „Paradise“-Prozess in Stuttgart. Der Geldfluss in der Branche kommt vor allem Bordellbetreibern, Zuhältern und Menschenhändlern zugute – nicht den Prostituierten selbst.

Wie lässt sich verhindern, dass Menschen in die Prostitution geraten? Und wie gelingt ein Ausstieg? Auch hier bietet das Papier keine einfachen Antworten. Es werden sowohl strukturelle Maßnahmen wie Bildung und Armutsbekämpfung als auch rechtliche Schritte wie die Kriminalisierung der Nachfrage diskutiert. Der Ausstieg wird als komplexer Prozess beschrieben, der individuelle Begleitung, sichere Wohnmöglichkeiten und berufliche Perspektiven erfordert.

- Werbung -

Das Nordische Modell

Ein Schwerpunkt des Papiers liegt auf der Bewertung des Nordischen Modells, das in Ländern wie Schweden und Frankreich umgesetzt wird. Es sieht die Entkriminalisierung der Prostituierten, die Kriminalisierung der Freier und umfassende Ausstiegshilfen vor. Befürworter sehen darin einen Weg zur Reduzierung von Menschenhandel und Gewalt. Kritiker warnen vor Verdrängungseffekten und verschlechterten Arbeitsbedingungen. Die EKD bezieht keine eindeutige Position, sondern stellt Argumente und Gegenargumente gegenüber.

Theologisch bleibt die EKD in ihrem Papier vorsichtig. Sie spricht von Schutz, von Solidarität, von der Würde jedes Menschen. Sie fragt: Was hilft wirklich? Und sie erinnert an Jesu Haltung gegenüber den Schwachen. Die Broschüre enthält Beiträge von Ethikerinnen und Theologinnen, die zwischen struktureller Sünde, individueller Entscheidung und gesellschaftlicher Verantwortung abwägen. Besonders betont wird die Notwendigkeit, Menschen in der Prostitution nicht zu verurteilen, sondern ihnen mit Respekt und Solidarität zu begegnen.

Die Broschüre versteht sich laut EKD ausdrücklich nicht als Handlungsanweisung. Sie will zum Nachdenken anregen, zur Diskussion ermutigen und zur Meinungsbildung beitragen. „Diese Broschüre liefert keine einfachen Antworten“, heißt es im Begleittext. Vielmehr werden unterschiedliche Ansichten nebeneinandergestellt – mit dem Ziel, den Blick für Gerechtigkeit, Menschenwürde und Mitmenschlichkeit zu schärfen.

Download: Konsens und Diskurs beim Thema Prostitution (PDF)