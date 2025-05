Evangelische Allianz verurteilt völkisches Denken

Die Evangelische Allianz in Deutschland warnt vor einem Erstarken völkischen und ausgrenzenden Denkens. Christlicher Glaube und Rassismus seien unvereinbar, betont der Dachverband.

Die Evangelische Allianz in Deutschland hat sich in einer aktuellen Stellungnahme klar gegen völkisches Denken und Ausgrenzung positioniert. Anlass sei die Sorge über dessen zunehmende Verbreitung in Teilen der Gesellschaft – insbesondere in Krisenzeiten, in denen einfache Antworten attraktiv erscheinen. Diese gingen jedoch „allzu oft auf Kosten von Minderheiten, Geflüchteten oder Andersdenkenden“, heißt es in der Erklärung.

Der christliche Glaube stehe derartigen Ideologien entschieden entgegen. „Die Menschenwürde ist für uns keine politische Formel, sondern Ausdruck des christlichen Menschenbildes“, so die Allianz. Der Glaube kenne keine Über- oder Unterordnung von Menschengruppen; ideologische und rassistische Überlegenheitsvorstellungen widersprächen dem Geist des Evangeliums.

Deutlich widerspricht die Allianz auch jeder Relativierung der deutschen Verantwortung gegenüber dem jüdischen Volk, der politischen Instrumentalisierung christlicher Begriffe zur Ausgrenzung sowie entmenschlichender Rhetorik. Christinnen und Christen ruft die Allianz dazu auf, sich aktiv für Vielfalt, Gerechtigkeit und Zusammenhalt einzusetzen – mit einer Haltung, „geprägt von Klarheit, Mitgefühl und Entschlossenheit“. Jeder Mensch Jeder Mensch sei von Gott gewollt und wertvoll.