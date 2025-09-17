„Müssten Christen nicht fröhlicher durch die Welt laufen?“

Die Medien transportieren zu viele schlechte Nachrichten, kritisiert Moderator Tim Niedernolte. Er ermutigt, mehr konstruktive Ansätze zu zeigen.

Gerade Christen müssten „viel fröhlicher durch die Welt laufen“, sagt Niedernolte im Interview mit dem christlichen Medienmagazin PRO. „Weil wir wissen, dass Gott uns liebt und uns so viel geschenkt hat.“ Dass viele Menschen sich auf schlechte Nachrichten fokussieren, sei ein gesamtgesellschaftliches Problem: „Wir übersehen die Möglichkeiten.“

Wer mehr positive Nachrichten konsumiert, sei eher bereit, sich gesellschaftlich zu engagieren. Dahinter stehe der Gedanke: „Es ist noch nicht alles verloren.“ Auch andersherum gelte: „Wer denkt, alles gehe ohnehin schlecht aus, der bringt sich nicht ein oder spendet beispielsweise nicht. Negative Nachrichten haben also auch negative Effekte, nicht zuletzt auch für die Psyche.“

Niedernolte habe oft von Menschen gehört, „dass sie gar keine Nachrichten mehr schauen, weil sie das ganze Negative nicht mehr hören können“. Journalisten sollen nicht nur Missstände anprangern, sondern „die Welt zeigen, wie sie ist. Und da gibt es eben auch Positives“, appelliert er.

