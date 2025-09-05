BEFG verschärft Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt

Der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) setzt auf ein umfassendes Konzept aus Prävention, Intervention und Aufarbeitung. Ziel ist es, Schutzräume zu schaffen, Betroffene zu unterstützen und Missbrauch konsequent aufzuarbeiten.

Sexualisierte Gewalt ist eine „gravierende Verletzung der Würde und Integrität von Menschen“, schreibt Anna Eberbach auf der Homepage des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG). Um dem entgegenzuwirken, hat der BEFG ein dreistufiges Konzept entwickelt: Prävention, Intervention und Aufarbeitung.

Gemeinden werden verpflichtet, Schutzkonzepte zu entwickeln, Verantwortliche zu schulen und Ansprechpersonen für Kinderschutz zu benennen. „So wird Prävention zu einem sichtbaren Ausdruck dafür, dass die Gemeinden sichere Orte sein sollen“, heißt es.

Im Akutfall setzt der BEFG auf klare Interventionswege: Betroffene sollen ernst genommen, Gewalt sofort gestoppt und juristische Schritte eingeleitet werden. Eine unabhängige Anlaufstelle ist per Mail sowie ein Hilfe-Telefon erreichbar.

Neu ist die Einsetzung einer Aufarbeitungskommission. Sie soll Fälle sexualisierter Gewalt sichtbar machen, Betroffenen Gehör geben und strukturelle Ursachen aufdecken. Nach drei Jahren wird ein Abschlussbericht mit Empfehlungen erwartet. Ziel sei es, „Vertrauen wiederherzustellen und eine Kultur des Hinsehens zu fördern“.

