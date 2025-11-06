Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Offene Hände unter dem Kreuz
Symbolbild: VikramRaghuvanshi / E+ / Getty Images

Europas Kirchen verabschieden neue ökumenische Charta

Kirche & Gemeinde

Die „Charta Oecumenica“ wurde erstmals 2001 unterzeichnet. Nun haben Europas Kirchen eine aktualisierte Fassung beschlossen – als Vision und Handlungsempfehlung.

Die «Charta Oecumenica» der europäischen Kirchen ist am Mittwochabend in Rom in einer aktualisierten Fassung unterzeichnet worden. In der neuen Version seien Kapitel zu Frieden, Migration, neuen Technologien und zur Bedeutung der Jugend hinzugekommen, teilte die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Frankfurt am Main mit. Der Text trage den Entwicklungen der letzten 20 Jahre Rechnung und erkenne Fortschritte im ökumenischen Dialog an. Das überarbeitete Dokument wurde laut ACK von Vertretern der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) und des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) angenommen.

- Werbung -

Der ACK-Vorsitzende Christopher Easthill erklärte: «Ich finde es wichtig, dass ökumenische Dialogdokumente immer wieder überprüft werden, ob sie noch Antworten auf die Herausforderungen und Zeichen der Zeit geben. Daher bin ich sehr dankbar für den breit angelegten Revisionsprozess, in den sich auch die deutsche Ökumene sehr engagiert eingebracht hat.» Die Charta Oecumenica sei «Vision und Handlungsempfehlung» zugleich.

Gemeinsames Abendmahl als Ziel

Die «Charta Oecumenica» gilt als eines der bedeutendsten gemeinsamen Dokumente der christlichen Kirchen in Europa. Das Papier schreibt erstmals die Zusammenarbeit der Kirchen verbindlich fest. Der Text wurde zum Abschluss eines «Millennium-Gipfels» im April 2001 in Straßburg von KEK und CCEE verabschiedet. Beide Organisationen repräsentieren fast alle reformatorischen, orthodoxen und katholischen Christen auf dem Kontinent. Die Charta wurde in viele Sprachen übersetzt.

Einigkeit unter den Kirchen sei Voraussetzung für Frieden unter den Nationen, heißt es in dem Text. Die Trennung der Christenheit soll langfristig überwunden werden. Die Gemeinschaft im Abendmahl ist dabei ein Ziel unter vielen. Zugleich soll der Dialog zum Islam, Judentum und anderen Weltreligionen ausgebaut werden. In der Ökumene-Charta verpflichten sich die Kirchen zudem, Frieden und soziale Gerechtigkeit in Europa zu fördern. Die Charta hat allerdings keinen lehramtlichen oder kirchenrechtlichen Anspruch.

Links:

Europäischer Kirchen-Gipfel plädiert für neue Wege in der Ökumene
Quelleepd

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

1 Kommentar

  1. Ist das Hybris ? „Einigkeit unter den Kirchen sei Voraussetzung für Frieden unter den Nationen“.
    Erschließen tut sich mir das nicht, natürlich sind Differenzen in Theologie und Frömmigkeitsstil nicht toll, aber wie soll sich eine vermeintliche Einheit auf den „Weltfrieden“ auswirken? Hat das Einfluss auf Putin, auf den Sudan, auf den Nahen Osten, auf Nordkorea.
    Vielleicht auf eine mystische Art, die ich aber nicht versteh. Nach biblischem Menschenbild ist der Mensch der Sünde versklavt und entsprechend ist sein Tun, wenn Jesus wiederkommt wird er sein Friedensreich aufbauen!

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.