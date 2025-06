Hitzetage: Gemeinden sollen Kirchengebäude öffnen

In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen auf weit über 30 Grad Celsius. Deshalb ruft die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland dazu auf, Kirchengebäude zu öffnen.

„Unsere Kirchen sind oft die auf natürliche Weise kühlsten Orte in Stadt und Land. Geht es um die Gesundheit der Menschen, sind wir in der Pflicht, zu helfen. Dabei geht es nicht nur um die größeren Städte, sondern auch um Kleinstädte und Dörfer“, sagt Kirchenamtspräsident Jan Lemke.

Bereits vor einigen Jahren hatte sich der Landeskirchenrat dafür ausgesprochen, mehr Kirchen verlässlich zu öffnen. Im Jahr 2015 startete die EKM die Initiative „Offene Kirchen“. Bis dahin waren lediglich drei Prozent der rund 4.000 Kirchen und Kapellen in Mitteldeutschland „verlässlich geöffnet“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zwölf Prozent wurden auf Verlangen auf- und dann wieder zugeschlossen. Aktuell geht das Landeskirchenamt davon aus, dass der Anteil geöffneter Kirchen bei 30 Prozent liegt. „Die Hitzetage sollten den Gemeinden, die mit der Öffnung ihrer Kirchen bisher zögerlich waren, Anlass sein, sich jetzt für eine verlässlich geöffnete Kirche zu entscheiden“, so Lemke.

Erfrischung für Leib und Seele in Münchner Kirchen

Laut dem Erzbistum München haben sich 79 Münchner Kirchen auch in diesem Jahr im GeoPortal der Stadt als offene Orte eingetragen, an denen Bürgerinnen und Bürger Zuflucht vor der Sommerhitze finden. Hinzu kommen weitere kirchliche Angebote für bedürftige Münchnerinnen und Münchner – zum Beispiel vom Katholischen Männerfürsorgeverein München sowie der Marianischen Männerkongregation an der Bürgersaalkirche.

Die Karte der Landeshauptstadt München mit den eingetragenen Kirchen – teils mit zugänglichen Sanitäranlagen – ist hier aufrufbar.