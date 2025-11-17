Kirche neu erleben: WG mit Sinn und Musik auf Rädern

Die Evangelische Kirche in Baden fördert innovative Ideen mit bis zu 100.000 Euro. Zwei neue Projekte wollen Kirche neu denken – und Menschen mit dem Evangelium erreichen.

Die Evangelische Landeskirche in Baden unterstützt seit 2024 innovative kirchliche Projekte mit der sogenannten „Aufwind-Förderung“. Bis zu 100.000 Euro stehen pro Projekt zur Verfügung. Laut einer Pressemitteilung haben sich bereits sieben Initiativen erfolgreich beworben. Nun stellen sich zwei weitere Projekte vor, die Kirche neu gestalten wollen.

Der CVJM Baden präsentiert mit „Nexus – Glauben teilen, Zuhause finden“ ein Konzept für christliche WGs für junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren. Ziel sei es, Glaube, Gemeinschaft und Alltag zu verbinden und der sozialen Isolation entgegenzuwirken, heißt es. Eine Communitymanagerin soll die Nachhaltigkeit sichern. Nach einem Pilotprojekt in Karlsruhe ist eine Ausweitung auf weitere Standorte geplant – unter Einbeziehung von Gemeinden und Verbänden.

Das zweite Projekt, die „Tiny Music Church“ aus dem Kirchenbezirk Karlsruhe-Land, setzt auf christliche Musik als Brücke zum Glauben. Ein umgebautes Fahrzeug soll als mobile Bühne dienen und bei Veranstaltungen, in Schulen oder Seniorenheimen auftreten. Geplant sind Projektchöre, Kinderangebote und Musikformate für jeden Muskgeschmack. Ziel ist es, auch kirchenferne Menschen zu erreichen.

Weitere Informationen zur Förderung gibt es auf der Homepage der Badischen Landeskirche.