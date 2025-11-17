Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Gitarre wird gespielt
Symbolbild: yanyong / iStock / Getty Images Plus

Kirche neu erleben: WG mit Sinn und Musik auf Rädern

Kirche & Gemeinde

Die Evangelische Kirche in Baden fördert innovative Ideen mit bis zu 100.000 Euro. Zwei neue Projekte wollen Kirche neu denken – und Menschen mit dem Evangelium erreichen.

Die Evangelische Landeskirche in Baden unterstützt seit 2024 innovative kirchliche Projekte mit der sogenannten „Aufwind-Förderung“. Bis zu 100.000 Euro stehen pro Projekt zur Verfügung. Laut einer Pressemitteilung haben sich bereits sieben Initiativen erfolgreich beworben. Nun stellen sich zwei weitere Projekte vor, die Kirche neu gestalten wollen.

- Werbung -

Der CVJM Baden präsentiert mit „Nexus – Glauben teilen, Zuhause finden“ ein Konzept für christliche WGs für junge Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren. Ziel sei es, Glaube, Gemeinschaft und Alltag zu verbinden und der sozialen Isolation entgegenzuwirken, heißt es. Eine Communitymanagerin soll die Nachhaltigkeit sichern. Nach einem Pilotprojekt in Karlsruhe ist eine Ausweitung auf weitere Standorte geplant – unter Einbeziehung von Gemeinden und Verbänden.

Das zweite Projekt, die „Tiny Music Church“ aus dem Kirchenbezirk Karlsruhe-Land, setzt auf christliche Musik als Brücke zum Glauben. Ein umgebautes Fahrzeug soll als mobile Bühne dienen und bei Veranstaltungen, in Schulen oder Seniorenheimen auftreten. Geplant sind Projektchöre, Kinderangebote und Musikformate für jeden Muskgeschmack. Ziel ist es, auch kirchenferne Menschen zu erreichen.

Weitere Informationen zur Förderung gibt es auf der Homepage der Badischen Landeskirche.

Landeskirche fördert drei Initiativen mit jeweils 100.000 Euro

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.