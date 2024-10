„Stimm für Kirche“: Kirchenvorstandswahlen in Bayern

Rund 1,8 Millionen evangelische Wahlberechtigte sind am Sonntag (20. Oktober) aufgerufen, die neuen Kirchenvorstände in der bayerischen Landeskirche zu wählen. Unter den Kandidierenden sind auch rund 80 Jugendliche.

Am 20. Oktober finden die Kirchenvorstandswahlen in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern statt. Rund 1,8 Millionen Wahlberechtigte in über 1.500 Kirchengemeinden wählen die Leitungsgremien ihrer Gemeinden. Wahlberechtigt sind Gemeindemitglieder ab 16 Jahren sowie Konfirmierte ab 14 Jahren. Rund 14.000 Menschen, darunter fast 80 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, hätten sich bereit erklärt, für einen der 8.500 Sitze in den Kirchenvorständen zu kandidieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre.

Erstmals hätten alle Wahlberechtigten ihre Unterlagen per Post erhalten, teilte die bayerische Landeskirche mit. Die Abstimmung könne an der Urne oder alternativ per Briefwahl erfolgen. Als wichtige Themen der gelten laut Landeskirchenamt „Seelsorge, diakonische Arbeit, Ehrenamt und Inklusion sowie der nötige Wandel von Kirche in einer sich verändernden Gesellschaft.“

Schwerpunkte für Gemeindearbeit festlegen

Zu den Aufgaben eines ehrenamtlichen Kirchenvorstands gehört es, zusammen mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer Personalentscheidungen zu treffen, den Haushalt zu führen und Schwerpunkte in der Gemeindearbeit festzulegen, beispielsweise in der Jugendarbeit, der Seniorenarbeit oder der diakonischen Arbeit vor Ort.

Landesbischof Christian Kopp freut sich über die vielen Kandidatinnen und Kandidaten. Dies zeige „das starke ehrenamtliche Engagement in den Kirchengemeinden und den großen Willen, die Zukunft der Kirche in Bayern in Zeiten notwendiger Veränderungen aktiv mitzugestalten.“ Zu den Veränderungen gehört auch die zunehmende Verzahnung der Gemeinden. Immer mehr Gemeinden bildeten gemeinsame Kirchenvorstände, heißt es. Kooperierten 2018 noch 75 Gemeinden, so seien es bei der aktuellen Kirchenvorstandswahl schon 414 Gemeinden.

