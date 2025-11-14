Tausende packen Schuhkartons mit Geschenken für Kinder in Not

Die Abgabewoche der Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ läuft. Tausende Ehrenamtliche engagieren sich in Sammelstellen und Gemeinden.

Die Abgabewoche der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist in vollem Gange. Ehrenamtliche in Deutschland, Österreich und der Schweiz packen, sortieren und verteilen Geschenkpakete für Kinder in schwierigen Lebenssituationen. Im vergangenen Jahr wurden weltweit fast zwölf Millionen Kinder beschenkt, heißt es in einer Pressemitteilung der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse.

Viele Helferinnen und Helfer sind seit Jahren dabei – so wie Helga Fuchß aus Hohenlohe, die seit 2002 eine Sammelstelle leitet. „Wir dürfen auf diese schöne Weise Gottes Liebe weitergeben“, sagt sie. Eine ihrer liebsten Erinnerungen: „Eines Tages entdeckten wir auf einem offiziellen Flyer ein Kind, das einen Schuhkarton aus unserer Sammelstelle in den Händen hielt – mit einem selbstgenähten Teddybären und einer gestrickten Mütze mit Schal. Wir konnten ihn sofort erkennen!“

Jürgen Klopp unterstützt die Aktion

Andere engagieren sich zum ersten Mal. In Salzgitter organisierte eine „Schuhkarton-Allianz“ aus mehreren Gemeinden 134 Pakete. In Frankfurt veranstaltete die Vive Church eine Packparty mit Musik und Punsch. In Freilassing wurden das ganze Jahr über Mützen und Kuscheltiere gestrickt. In Plettenberg bemalt Ingrid Wiesmann jeden Karton von Hand. Auch Goldschmied Dieter Kuhn aus Dornbirn sammelt unermüdlich Pakete. Der THW Kiel unterstützt die Aktion seit fünf Jahren, zuletzt mit 1.700 „Boxes to go“. Fußballtrainer Jürgen Klopp ruft öffentlich zum Mitpacken auf.

Noch bis zum 17. November können Pakete bei Sammelstellen abgegeben werden. Danach öffnet die Weihnachtswerkstatt, wo die Päckchen für den Versand vorbereitet werden. Wer sich noch beteiligen möchte, kann auch online ein Paket packen oder direkt an die Werkstatt schicken.

