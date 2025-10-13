Jesus.de unterstützen!
Ein Mann und eine Frau sitzen auf einer Wiese und reden.
Warum Christen nicht zum Gottesdienst einladen

Eine Studie zeigt: 80 Prozent der Nicht-Kirchgänger in den USA sind offen für Gottesdienste – doch niemand lädt sie ein.

Eine Studie habe herausgefunden, dass „die Mehrheit der US-Amerikaner unerwartet offen für Kirche“ seien. Das berichtet das Relevant Magazine (Englisch). Doch nur 60 Prozent der US-amerikanischen Christinnen und Christen hätten innerhalb des letzten Jahres jemanden eingeladen, mit in den Gottesdienst zu kommen – „eine erhebliche Lücke zwischen Offenheit und Handeln – und zwischen potenziellen Kirchgängern und Gemeinden“.

40 Prozent der Christinnen und Christen gaben an, niemanden zu kennen, den sie einladen können. Andere wiesen auf frühere Absagen, persönliches Unbehagen oder ihre Auffassung hin, dass dies nicht in ihrer Verantwortung liege.

Die Angst halte viele davon ab, Menschen in die Kirche einzuladen, sagt Scott McConnell, Geschäftsführer von Lifeway Research: „Die meisten Nicht-Kirchgänger sind nicht beleidigt, wenn ein Freund mit ihnen über den Glauben spricht. Die Angst ist bei den Christen oft größer als bei den Menschen, mit denen sie sprechen würden.“ Eine Einladung sei ein Angebot zur Hoffnung, Gemeinschaft und einer Beziehung, die Leben verändern könne.

Link zum Artikel des Relevant-Magazins.

Warum sind Gottesdienste fürs Christsein wichtig?

2 Kommentare

  1. Eine gute Idee, mal jemanden einzuladen, vorausgesetzt natürlich, dass auch in Deutschland ein gewisses Interesse hierfür besteht.

  2. Die sogen. GOTTESdienste sind unwichtig. Wichtig ist, wie, die wenigen echten CHRISTEN sich in Ihrem Umfeld, also im Alltag verhalten. Wie echt und damit glaubwürdig Sie CHRISTUS ausleben. Siehe Gal.2,20

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

