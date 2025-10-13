Warum Christen nicht zum Gottesdienst einladen

Eine Studie zeigt: 80 Prozent der Nicht-Kirchgänger in den USA sind offen für Gottesdienste – doch niemand lädt sie ein.

Eine Studie habe herausgefunden, dass „die Mehrheit der US-Amerikaner unerwartet offen für Kirche“ seien. Das berichtet das Relevant Magazine (Englisch). Doch nur 60 Prozent der US-amerikanischen Christinnen und Christen hätten innerhalb des letzten Jahres jemanden eingeladen, mit in den Gottesdienst zu kommen – „eine erhebliche Lücke zwischen Offenheit und Handeln – und zwischen potenziellen Kirchgängern und Gemeinden“.

40 Prozent der Christinnen und Christen gaben an, niemanden zu kennen, den sie einladen können. Andere wiesen auf frühere Absagen, persönliches Unbehagen oder ihre Auffassung hin, dass dies nicht in ihrer Verantwortung liege.

Die Angst halte viele davon ab, Menschen in die Kirche einzuladen, sagt Scott McConnell, Geschäftsführer von Lifeway Research: „Die meisten Nicht-Kirchgänger sind nicht beleidigt, wenn ein Freund mit ihnen über den Glauben spricht. Die Angst ist bei den Christen oft größer als bei den Menschen, mit denen sie sprechen würden.“ Eine Einladung sei ein Angebot zur Hoffnung, Gemeinschaft und einer Beziehung, die Leben verändern könne.

