Altes Weihnachtsfoto Familie Tannenbaum
Altes Weihnachtsfoto (Foto: inhauscreative / E+ / getty Images)

„Früher war mehr Lametta“ – Weihnachtsfotos aus 100 Jahren

Die Bremer Kulturkirche St. Stephani präsentiert im Advent rund 200 Familienfotos unter dem Weihnachtsbaum aus den Jahren 1880 bis 1980.

Die Kulturkirche St. Stephani in Bremen lädt im Advent zu einer besonderen Zeitreise ein. Unter dem Titel „Früher war mehr Lametta“ zeigt die Ausstellung rund 200 Familienfotos aus Bremer Wohnzimmern zwischen 1880 und 1980. Die Bilder spiegeln Zeitgeschmack, Rollenbilder und wechselnde Dekorationen wider – von festlichen Anzügen und Kittelschürzen bis zu ärmlichen Weihnachten in Kriegszeiten.

Besucherinnen und Besucher können nicht nur die Fotowände und eine Diashow betrachten, sondern auch ein original eingerichtetes Weihnachts-Wohnzimmer aus den 1970er-Jahren in der Seitenkapelle erleben. „Früher war mehr Lametta“ – das geflügelte Wort aus Loriots „Weihnachten bei Hoppenstedts“ – wird hier sichtbar Realität.

Die Vernissage findet am 1. Advent (30. November) um 17 Uhr in der Kulturkirche St. Stephani statt. Dort ist die Ausstellung bis 23. Dezember täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Auswahl der Fotos ist auch im Evangelischen Informationszentrum „Kapitel 8“ (Domsheide 8) zu sehen, geöffnet montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr und samstags bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weiterlesen: Pressemitteilung der Evangelischen Kirche

Warum feiern wir Weihnachten?
QuelleBremische Kirche

