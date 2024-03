Italien: Seenotretter kritisieren Festsetzungen ihrer Schiffe

Das zivile Seenotrettungsbündnis United4Rescue beklagt eine Eskalation der Behinderung ihrer Arbeit durch italienische Behörden. Zuletzt seien drei Schiffe für 100 Tage festgesetzt worden.

Die jüngste Eskalation stelle eine „neue Stufe der Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung“ durch Italien dar, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von United4Rescue, Sea-Eye, Sea-Watch und SOS Humanity. Konkret blockiere die italienische Regierung die Rettungsschiffe „Humanity 1“, die „Sea-Watch 5“ und die „Sea-Eye 4“ – nach der Rettung von mehr als 390 Geflüchteten. Die Schiffe sind Teil des Bündnisses United4Rescue, getragen durch die Evangelische Kirche in Deutschland. „Seit Januar 2023 waren insgesamt neun Schiffe der zivilen Flotte in 19 Festsetzungen durch die italienischen Behörden blockiert“, heißt es weiter.

- Werbung -

Die italienischen Behörden begründeten ihr Vorgehen laut United4Rescue „fälschlicherweise“ mit einem „unkooperativen Verhalten der Schiffe gegenüber der libyschen Küstenwache“. Laut den Seenotrettern seien allen Festsetzungen Versuche der libyschen Küstenwache vorausgegangen, Menschen in Seenot völkerrechtswidrig nach Libyen zurückzudrängen. In zwei Fällen seien die Schiffsbesatzungen mit Waffen bedroht worden.

„Libyen ist kein sicherer Ort für aus Seenot gerettete Menschen, wie kürzlich vom obersten italienischen Gericht abermals bestätigt wurde“, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir sind zutiefst beunruhigt über diese Entwicklung“, sagte United4Rescue-Vorstandsmitglied Sandra Bils. United4Rescue fordert von den Behörden die sofortige Freigabe der Schiffe.