Umfrage in den USA: Darum schwänzen Christen den Gottesdienst

Warum bleiben Kirchgänger dem Gottesdienst fern? Sicherheit und bessere Optionen scheinen die Hauptgründe zu sein.

Schlechtes Wetter, aber auch gutes Wetter sind laut einer Umfrage des evangelikalen Instituts Lifeway Research für manche Protestanten in den USA die besten Gründe, sonntags dem Gottesdienst fernzubleiben. „Kirchgänger sind nicht auf Autopilot. Jede Woche stehen sie vor der Entscheidung, ob sie in die Kirche gehen wollen, und bei dieser Entscheidung wägen sie gut ab“, sagte Scott McConnell, Geschäftsführer von Lifeway Research.

77 Prozent bleiben manchmal bei einem Unwetter zu Hause. Bei Regen sind 43 Prozent nicht gerne unterwegs. „Manchmal kommen die Kirchgänger zu dem Schluss, dass es sicherer ist, nicht in die Kirche zu gehen“, sagte McConnell. „Aber viele schwänzen die Kirche auch, wenn sie das Gefühl haben, dass sie eine bessere Möglichkeit haben.“ 55 Prozent der Befragten gehen bei schönem Wetter gelegentlich nicht in die Kirche, sondern unternehmen lieber etwas in der Natur.

Um länger zu schlafen, bleiben 54 Prozent mindestens einmal im Jahr zu Hause. 50 Prozent lassen den Gottesdienst ausfallen, um sich mit Freundinnen und Freunden zu treffen. Auf dem letzten Platz landete das Sportschauen (42 Prozent). Je öfter jemand die Kirche besucht, desto weniger fehlt er oder sie nach eigener Aussage wegen eines der genannten Gründe. Und: Je jünger die Befragten, desto öfter fehlen sie zum Beispiel wegen gutem Wetter, Treffen mit Freundinnen und Freunden oder Ausschlafen.

Die Untersuchung wurde am Mittwoch (Ortszeit) vorgestellt. Lifeway Research hat zu diesem Thema 1.002 US-Amerikanerinnen und Amerikaner aus protestantischen und unabhängigen Gemeinden befragt, die nach eigenen Angaben wenigstens einmal im Monat zur Kirche gehen.