Ökumenisches Bündnis ruft zu Klimastreik auf

Kirchen sollten beim Umweltschutz an die Armen denken und eine Vorbildfunktion einnehmen, fordert das Bündnis. Alle müssten ihren Lebensstil umstellen.

Das Ökumenische Bündnis für Klimagerechtigkeit in Baden-Württemberg ruft alle Christinnen und Christen dazu auf, sich am bundesweiten Klimastreik am Freitag (24. September) zu beteiligen und in der Vorbereitung auf diesen Tag kreativ darauf hinzuweisen.

„Jeder für sich selbst muss damit beginnen, einen umweltverträglichen Lebensstil zu führen – privat, in den Kirchengemeinden, in der gesamten Gesellschaft“, teilt das Bündnis mit. Und weiter: Deutschland komme eine besondere Verantwortung in der Klimakrise zu, besonders auch im Hinblick auf die wichtigen Entscheidungen der UN-Klimakonferenz im November 2021 in Glasgow. Das Land habe alle Chancen, eine realistische Blaupause für die notwendigen sozial-ökologischen Transformationen weltweit zu sein. Dies werde bislang aber weder politisch noch gesellschaftlich wahrgenommen. Das Bündnis befürchtet daher, dass sich das immer kleiner werdende Zeitfenster zum Handeln schließe und wesentliche Kipppunkte der Biosphäre überschritten würden, womit die Folgen der Klimakrise unumkehrbar würden.

Auswirkungen des Klimawandels sind sichtbar

Die jüngste Flutkatastrophe in West- und Süddeutschland habe die physischen Auswirkungen auch hierzulande allen sichtbar gemacht, so das Bündnis. „Wir müssen als Kirchen den Menschen noch deutlicher bewusstmachen, dass uns die Zeit davonläuft und wir unsere Lebensstile hier und heute hinterfragen müssen. Von unseren Partnerkirchen im Süden können wir lernen, dass anders leben ebenso gut und sinnstiftend ist“, sagt Dr. Fabian Freiseis, Leiter des Referats Weltkirche der Erzdiözese Freiburg. Anders als der globale Süden hätten die industrialisierten Länder die Finanzkraft zur Anpassung. Deshalb verfolgten die im Bündnis zusammengeschlossenen Kirchen mit eigenen Klimaschutzkonzepten Reduktionsziele.

Stefan Schneider, Umweltbeauftragter der Diözese Rottenburg-Stuttgart, hält fest: „Aus Liebe zur Schöpfung Gottes engagieren wir Kirchen, wir Christinnen und Christen uns für einen entschiedenen Klimaschutz.“

Das Bündnis für Klimagerechtigkeit in Baden-Württemberg besteht aus den (Erz-)Diözesen Freiburg und Rottenburg-Stuttgart sowie den evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg.