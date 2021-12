OM Deutschland feiert 50-jähriges Bestehen mit einem Film

Der Film „50 Jahre OM Deutschland – eine Reise in die Zukunft“ erscheint am 16. Dezember. Er ist Teil einer von Operation Mobilisation (OM) produzierten Videoreihe.

In „50 Jahre OM Deutschland – eine Reise in die Zukunft“ blicken George Verwer, der Gründer von OM, sowie verschiedene OM-Mitarbeiter auf Vergangenes zurück, schauen aber auch auf die Zukunft und die drei Milliarden Menschen dieser Welt, die Jesus nicht kennen. „Es ist mein Anliegen, dass OM in Deutschland dazu beiträgt, dass Gemeinden ganz neu entdecken, wie groß die Not der am wenigsten Erreichten ist und dass ganz viele Menschen ihren Teil in dieser weltweiten Mission Gottes finden“, sagt Doron Lukat, Direktor von OM Deutschland. Der Film kann am 16. Dezember 2021 um 19:30 Uhr auf der Webseite von OM Deutschland angesehen werden.

Der Jubiläumsfilm gehört zur Videoreihe „Menschen, Länder, Emotionen – 3 Milliarden gute Gründe“. Dies ist die erste von OM Deutschland produzierte Sendung ihrer Art, die regelmäßig über aktuelle Themen aus der OM-Welt informiert. Bereits Anfang November wurde ein erster Film über Afghanistan ausgestrahlt, in welchem ein evakuierter deutscher Entwicklungshelfer über die Situation im Land berichtet.

1971: OM Deutschland gegründet

Am 15. Dezember 1971 wurde OM Deutschland gegründet. Zuvor waren schon seit den frühen 1960er-Jahren OM-Mitarbeitende in Deutschland sowie Deutsche mit OM im Ausland unterwegs. Zu den neun Gründungsmitgliedern von OM Deutschland gehören der Verleger Friedrich Hänssler sowie Bruder Oskar Föller und Bruder Peter Lohmann vom Lebenszentrum Adelshofen.

OM setzt sich für die am wenigsten vom Evangelium erreichten Völker ein. Dies geschieht durch Evangelisation, Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit, Gemeindegründung, dem Einsatz für Menschenwürde sowie durch Training und Mentoring. OM hat weltweit über 5.200 Mitarbeitende aus mehr als 120 Nationen, die in über 110 Ländern aktiv sind. Die OM-Mitarbeitenden arbeiten vor Ort mit christlichen Gemeinden zusammen.

Link: Hier geht es zur Webseite von OM Deutschland.