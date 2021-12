Nicht alle Juden wollten den Nazi Eichmann hängen sehen

Ein israelisches Gericht verurteilte vor 60 Jahren den Kriegsverbrecher Adolf Eichmann zum Tode. Viele bekannte Juden kritisierten das Urteil.

Am 15. Dezember 1961 gab das Jerusalemer Bezirksgericht das Urteil im Fall Adolf Eichmann bekannt: Tod durch den Strick. Eichmann war während des Zweiten Weltkriegs SS-Obersturmbannführer gewesen und hauptverantwortlich für den Mord an circa sechs Millionen Menschen. Er sorgte während der Herrschaft der Nationalsozialisten dafür, dass Juden in ganz Europa verfolgt, vertrieben und deportiert wurden.

Der israelische Geheimdienst entführte Eichmann 1960 aus Argentinien und brachte ihn nach Israel. Dort wurde er in einem öffentlichen Prozess zum Tod verurteilt und 1962 erhängt. Im Fall Adolf Eichmann vollstreckte Israel die bisher einzige Todesstrafe seiner Geschichte.

Aus der israelischen und deutschen Öffentlichkeit gab es viel Beifall für dieses Urteil. Doch nicht allen gefiel die Entscheidung. Unter den Kritikern befanden sich viele der damals führenden Intellektuellen des Judentums, unter anderem der jüdische Professor und Philosoph Martin Buber. Die israelische Regierung stimmte trotz der Widerstände für die Exekution.

Die Nachrichtenplattform Israelnetz hat sich genauer mit den Motiven der Kritiker und Befürworter des Todesurteils auseinandergesetzt.

