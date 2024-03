„One more song“: 40 Jahre Christmas Rock Night

Angekündigt ist eine Zeitreise durch vier Jahrzehnte christliche Rockmusik: Sieben Bands aus der 40-jährigen Geschichte der „Christmas Rock Night“ stehen am 27. April noch einmal auf der Bühne im Haus Ennepetal.

Am 27. April gibt es im Haus Ennepetal beim zweiten „One More Song“-Konzert (16 bis 23 Uhr) der Christmas Rock Night (CRN) ordentlich was auf die Ohren. Besondere Spannung versprechen laut Veranstalter die Auftritte von Jerusalem aus Schweden und Semaja aus Hannover. Jerusalem-Gründer Ulf Christiansson stellt im 49. Bandjahr das neue Album „Stitches“ vor. Markus Egger bringt 40 Jahre nach dem Semaja Abschiedskonzert auf der CRN 1984 noch einmal die deutschen Pioniere der christlichen populären Musik aus Hannover mit vier Original- und zwei jungen Musikern auf die Bühne.

Ebenfalls auf der Bühne stehen die Electrics und Split Level, die in der Vergangenheit mehr als ein Dutzend Mal bei der CRN dabei waren. The Electrics präsentieren laut Ankündigung ihr neues Studioalbum „Big Pub in the Sky“, das erste neue Album nach 20 Jahren.“Die CRN war immer wie ein Trafo. Das Jahresendkonzert vor dem begeisterten Publikum gab uns den Schwung, motiviert mit Plänen und Taten in das neue Jahr zu starten“, ließ die Band mitteilen.

Ein weiteres Highlight ist die Reunion der holländischen Ska-Band Make Up Your Mind. Die Band tritt noch einmal mit Original-Sänger Nicky Regelink auf. Außerdem noch mit dabei: The Sweet Sorrows und Die ehrlichen Arbeiter.

Veranstalter von „One more song“ ist der CVJM Rüggeberg. Weitere Informationen gibt es auf der CRN-Homepage.