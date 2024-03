„Ostern neu erleben“: ICF München lädt in Showpalast ein

Unter dem Motto „Ostern neu erleben“ feiert die ICF München am Ostersonntag im Münchener Showpalast. Die Freikirche verspricht ein „unvergessliches Erlebnis“.

Hunderte Besucher erwartet die ICF München am Ostersonntag um 11 Uhr zum Gottesdienst im Showpalast München. Hauptredner des Gottesdienstes ist Pastor Tobias Teichen. Laut Ankündigung spricht er über die Bedeutung des Glaubens, Vertrauen und das Warten in Zeiten von Unsicherheit. Das Gelände des Showpalasts, einer der größten Veranstaltungsorte der bayerischen Landeshauptstadt, wird laut ICF für einen Tag in ein „Osterparadies“ verwandelt – ein Rahmenprogramm (Hüpfburgen, Eiersuche) für Familien und Kinder inklusive.

- Werbung -

Der Ostergottesdienst am Vormittag wird live im YouTube-Kanal der ICF München übertragen. Am Sonntagabend ab 18 Uhr findet eine Worshipnight mit anschließendem „Hangout“ statt. Bereits während der gesamten Karwoche gibt es verschiedene Angebote wie ein Passahfest nach jüdischer Tradition sowie einen Kreuzweg. Weitere Informationen dazu stehen auf der ICF-Homepage.

Evangelische Ostergottesdienste finden

In ihrer Online-Datenbank bietet die Evangelische Kirche (EKD) „ausgewählte Gottesdienste“ von Karfreitag bis Ostermontag in den Bereichen Online, vor Ort, im Radio oder TV. Die Suche lässt sich nach Postleitzahlen, Städten oder Landeskirchen eingrenzen.