Was lasse ich ins Wohnzimmer meines Herzens?

Zur Not verlässt er auch mal mitten im Film den Kinosaal: Tom Laengner ist es wichtig, auf die Gesundheit seiner Seele achtzugeben.

Auweia, es gibt ihn immer noch! Der „Tatort“ hat Tradition seit 1970. Jüngst ging es um Gangster-Rapper aus Wien. Nicht sehr überraschend: Jetzt gibt es in der Hauptstadt Österreichs einen weniger. Vielleicht, um authentisch zu wirken, wurden immer wieder Textbausteine eingespielt. Wieso tun die das? Jeder Mensch weiß, dass Rapper nicht für die Heilsarmee arbeiten. Soll ich über die vertonten Gewaltphantasien, frauenfeindlichen Gedichte und gröbsten Schimpfwörter meditieren? Ich weiß schon vorher, dass sie nicht gut sind und mir nicht guttun.

Ich habe ein paar persönliche Ideen zur Vermeidung von Umweltverschmutzung eingeübt. Die Herzverschmutzung brauchte Befreiung von der Aschenputtel Rolle. So haben wir seit Jahren etwas eingeübt. Zu viel sprachlichen Bildschirmmüll schalten wir stumm. Für Szenen, die unserer Seele nicht guttun, wechseln wir das Programm. Und wenn die Filme unsere Warnsignale gar nicht achten, schalten wir den Bildschirm aus.

Denn das Eine ist mal klar: All diese Worte und Bilder machen was mit mir. In dem beschriebenen Falle leider nichts Gutes.

Den Kinosaal verlassen?

Ein Kino oder Theater kann ich während der Vorstellung verlassen. Ob die Leute dann schauen? Ob sie mich für engstirnig, nicht weltoffen oder gar für unreif halten? Allerdings bin ich einem Sender, Kinobetreiber oder mir völlig unbekannten Publikum nicht zu Loyalität verpflichtet. Mir selbst gegenüber bin ich das durchaus. Ehrlich gesagt, war das für mich lange schwierig. Die Meinung der Leute war mir wichtiger, als ich zugeben wollte. Irgendwann erlebte ich dann, dass Jesus mir gegenüber Wort gehalten hatte, als er sagte: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen“.

Deshalb verlasse ich zur Not lieber den Saal. Die Freiheit habe ich jetzt. Mich macht das froh und ruhig. Grundsätzlich ist mir doch wichtig, was an mich herankommt oder in mich hinein. Menschen essen vegan und suchen nach sanfter Kosmetik. Doch was ist mit meiner Seele? Wähle ich sorgsam, was an sie heran- und was hineinkommt?

Kosmetik für die Seele

Gutes in uns zu kultivieren, scheint nicht die einfachste Übung im Leben eines Menschen zu sein. Dabei lernen wir immerzu und alles Mögliche, solange wir lebendig sind. Wir lernen zu laufen und unsere Schuhe zu binden. Später lernen wir lesen und Rad fahren. Auch den Führerschein für ein Auto kriegen wir unter die Füße. All das übe ich ein, bis es so gut klappt, dass mein Leben gestaltbarer wird. Wenn es um Herz und Gewissen geht, sind wir lässiger. Für mich würde ich sagen: schlampiger. Und das blieb in meinem Leben nicht ohne Folgen.

1975 sah in den USA jeder Dritte den Film „Der Weiße Hai“. Die Einen machten sich nass wegen des vielen Wassers; die Anderen wegen des Grauens.

Ich war damals für einen Kinobesuch zu ängstlich. Doch ein paar Jahre später spürte ich mehr Stahl in meiner Seele. Zumindest dachte ich das. Denn ich hatte die Augen mehr geschlossen als geöffnet. Nach 2 Stunden und 4 Minuten fühlte ich mich dann als ganzer Kerl. Obwohl, eigentlich nicht ganz. So blöd war ich damals auch nicht mehr. Auch damals war mir klar, dass Mann und Mensch zu sein mehr sein muss, als gruselige Filme auszuhalten.

Auf das Herz achtgeben

Dann kam der Sommer und ich fuhr an die Adria. Da hatte ich schwimmen gelernt und lebte im offenen Wasser immer auf. Doch dieses Mal war es anders. Als ich draußen war, dachte ich: ‚Und wenn der jetzt käme, wäre ich ohne Chance!‘ Das war für mich ein bahnbrechender Weckruf. Was hatte ich da in mich hinein gelassen! Irgendwann fiel mir auf, dass meine Fragestellungen die Menschen seit Urzeiten bewegen. Sie machten sich Gedanken über das Leben und schrieben ihre Erfahrungen auf. Dazu gehörte Salomo. Er war Herrscher des Vereinigten Königreichs Israel. Auch der hatte etwas im Leben gelernt: „Mehr als auf alles gib acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben.“

Manches ihm Zugeschriebene ist historisch kritisch umstritten. Als unumstritten sollte gelten, dass dem weisen König weder der Tatort noch der Gangster Rap vertraut waren. Wie auch immer: In mir hat diese knapp gefasste Lebensweisheit, auf mein Herz zu achten, durchaus Wind gemacht. Mir kam dazu ein Kindergebet in den Sinn: „Ich bin klein.“ – Bin ich das, mit Blick auf eine unübersichtliche Welt, nicht immer noch? – „Mein Herz mach rein!“ – Ein reines Herz? Das wär doch was! – „Soll niemand drin wohnen, als Jesus allein!“

Im Unterschied zum Tatort wird das Sandmännchen seit 1959 ausgestrahlt und hat inzwischen über 22.000 Folgen. Ich hab’s mir angeschaut. Mich beruhigt es immer noch. Danach hatte ich zumindest keine belastenden Gedanken.