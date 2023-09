Ist ein guter Mensch auch gut zu Menschen?

Tom Laengner schätzt Prinzipientreue. Doch dann stellt er plötzlich fest: Gut zu sein und gut zu handeln, das kann ein Unterschied sein.

Die Lammfleischstücke zeigten sich mit rosa Backen einsatzbereit für den Grillrost. Während die Holzkohle noch etwas unwillig vor sich hin qualmte, entstand Gesprächsraum für alles, was zuletzt so passiert war. Einer hatte jüngst eine Füchsin verjagt. Sie war in das Gehege der Hühner eingedrungen. Da hatte er ihr mit dem Luftgewehr eins übergebraten. Einen Tag später war sie trotzdem wieder da. Ein anderer erzählte, wie er als Kind Autoreifen angezündet hatte. Und das ist, wie jeder Kundige weiß, nicht leicht. Mein Respekt war ihm gewiss. Mit fiel dann ein, wie mein Vater und ich in sonnigen Herbstzeiten die Ruhrwiesen angezündet hatten. Das waren echte Freudenfeuer, wenn auch nicht ganz gesetzeskonform.

Inzwischen gerieten die Lammfleischspieße in Hochform. An einigen Ecken wurden sie sogar richtig schwarz. Die Farbe weckte Kindheitserinnerungen. Zu den schwärzesten Erfahrungen meines frühen Lebens gehören Bergleute nach Ablauf ihrer Schicht. Diese Bilder vor Augen erinnerte ich mich an eine Sache, die ich bis heute bedauere. Es wäre so einfach gewesen! Einzig meiner Prinzipientreue hätte ich einmal abschwören sollen. Habe ich aber nicht.

Gesundheit versus Alkohol

Das Ding war dieses: Auf der gegenüberliegenden Ruhrseite gab es statt Wiesen zum Anzünden einen Biergarten. Als ich erwachsen war, worauf ich nach meiner Karriere als Feuerlegelehrling noch etwas warten musste, lud mein Vater mich immer wieder mal in genau dieses Lokal ein: „Einmal müssen wir nach Haus Großjung gehen.“ Er wollte ein Bier. Ich hatte Sorgen um seine Gesundheit und sagte nie verbindlich zu. Irgendwann war mein Vater für den Weg über die Brücke zu schlapp. Mir ging es wirklich um die Gesundheit. Und die ist ja bekanntlich das Wichtigste. War ich da nicht ein prima Sohn? Ist schon richtig: Alkohol ist nur so halb gesund. Andererseits wäre das eine Bier mehr nicht das Zünglein an der Lebenswaage meines Vaters gewesen. Und mir wurde eines klar. Meine prinzipielle Position zum Alkohol war vielleicht grundsätzlich richtig und gut. Aber war ich auch gut zu meinem Vater?

Viele Jahre später hatte mein Vater im Marienheim in Essen-Überruhr ein Zimmer mit Vollverpflegung angemietet. Darin erlebte er das Jahr 2006, in dem die Welt zu Gast bei Freunden war (die Fußball-WM in Deutschland). Zu meinem Vater kam die Welt in Gestalt von Dr. Boniface Fogwe aus Limbe in Kamerun. Als Freund der Familie war der Besuch bei einem Deutschlandaufenthalt die natürlichste Herzensverpflichtung der Welt. Aber eigentlich drehte sich in jenem Sommer alles um das Runde, das unbedingt ins Eckige musste. Deutschland gegen Schweden wurde zum Spiel unserer Wahl.

Kein Bier beim Fußball?

Papi und ich wollten das Spiel zusammen anschauen. Ich hatte sogar einen Einmalgrill und marinierte Hühnerbrust besorgt. Aber zu Bier hatte ich mich nicht durchdringen können. Der Spieltag war sonnig und der Grillanzünder schickte eine Aromadelegation vom Balkon ins stickige Zimmer. Die Spieler störte das nicht die Bohne. Sie ließen den Ball von Minute zu Minute hin und her fliegen, als vorsichtig die Tür knarzte. Es offenbarte sich ein Pfleger, der mit einem kurzen Blick die Situation abschätzte. Dann lächelte er und sagte einen Satz, den ich nie vergessen werde: „Ich sehe hier zwei Männer beim Fußball. Aber ich sehe kein Bier!“ Dann klickte die Tür höflich ins Schloss, um nach einer kurzen Weile wieder Raum zu schaffen für ein Quäntchen an frischer Luft. Eine Minute später hatten mein Vater und ich jeweils eine laue Flasche Stauder Pils in der Hand.

Alkohol war auf der Station genauso verboten, wie der Gebrauch von Schusswaffen. Aber mir konnte das Eine kaum klarer sein: Dieser Pfleger hatte die gewissenhaft ersonnene Stationsordnung für einen Moment außer Kraft gesetzt. Aber er war damit eindeutig gut zu meinem Vater gewesen. Davon wollte ich lernen. Und das tue ich auch bis heute noch. So wie ich den Mann aus Nazareth verstehe, war er genauso wie der Pfleger aus Überruhr. Er vertrat nicht das prinzipiell Gute. Er beeindruckte dadurch, dass er gut zu Menschen war. Nicht nur zu den Guten.

Es ist ein ganz schmaler Grat zwischen leicht schwarz angeröstet und brikettschwarz verbrannt. So griff schließlich eine von uns beherzt nach dem erstbesten Grillspieß. Blöderweise hatte sie keinen Handschuh angehabt. Und so kam es, dass ein unbescholtener Grillspieß zum Flugobjekt wurde.