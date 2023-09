Was tun, wenn ich stinke?

Krankenhaus, Operation, Müdigkeit – nichts geht mehr. Da muss Tom Laenger an Paulus und Silas denken, die ausgerechnet im Knast Gott lobten. Was war ihr Geheimnis?

Als wäre ich in einem ganz kleinen Stadion: Überall sind Lampen an den Wänden. Sie leuchten gelb. Manche feuerwehrrot oder sogar froschgrün. Und dann ist da ein forderndes Piepen. Es klingt sehr technisch, sehr reduziert und kommt nie außer Atem. Mir kommt eine Installation in einem Museum in Salzburg in den Sinn. Dann wird es dunkel. Die Zwei an meinem Bett müssen meine Tochter und meine Frau gewesen sein. Gegenüber liegt noch ein Mann, seine Arme stark bandagiert. Der Sprung aus dem siebten Stock hatte nicht den von ihm gewünschten Erfolg. Das bekommt mein waberndes Hirn mit. Siebter Stock, denke ich, das kann doch nur schiefgehen! Dann gehen in mir wieder die Lampen aus.

Irgendwann wird es langsam heller. In mein Zimmer fällt Licht. Die Fenster können leider nur auf Kippe gestellt werden. So kommen zwar die Gespräche der Taxifahrer vor dem Haupteingang rein, aber leider verirrt sich nur wenig frische Luft bis hin zu mir. Übrigens, wir sind im siebten Stock.

Paulus und Silas singen im Knast

In dieser Nacht der Schläuche und Infusionen fallen mir Paulus und Silas ein. Die beiden sind übrigens kein Indie-Folk Duo. Zu ihnen gehört eine markante Anekdote aus dem Gefängnis. Die beiden Männer fuhren damals wegen unrömischen Verhaltens ein. Doch eigentlich ging es den Anklägern mit ihren hanebüchenen Vorwürfen ums Geld. Damit die beiden Männer auch verstanden, dass man es ernst meinte, wurden sie mit Stöcken fürchterlich zusammengeschlagen. Der Gedanke an unbehandelte Platzwunden lässt mich schaudern. Für die beiden Kollegen war in jener Nacht nicht an einen erholsamen Schlaf zu denken. Für mich leider auch nicht. Mein Blasenkatheder drückte. Es war, als würde ich mich ständig vollpinkeln. Ziemlich eklig und noch peinlicher! Die beiden Jungs in ihrem stickigen Loch hatten dann eine Idee. In der Bibel heißt es, dass ‚sie beteten und Gott lobten‘. Das fand ich in meiner Lage beinhart und rührend zugleich. Doch mir selber fiel nichts ein. Ich bekam keinen klaren Satz hin. Und ich fragte mich, wie die das wohl gemacht hatten?

Als ich zum ersten Mal alleine zum Klo kann, ist das ein Fest. Nur der Darm stellt sich noch tot. Soll er doch, denke ich, und streiche mein OP-Hemd zurecht. Es ist von einem solch zeitlosen Chic, vor dem man sich nur verneigen kann. Und ich ​ahne, dass ich bald wieder eines meiner eigenen Hemden tragen werde. Ich weiß nur noch nicht, wann. Paulus und Silas wussten damals gar nichts. Sie waren einer korrupten Regierung ausgeliefert. Haben sie nun geschmollt, gejammert oder Gott angeklagt? Haben sie Gott angedroht, ihren Dienst zu kündigen, wenn er nicht rucki-zucki etwas für sie unternimmt? Ach, ich weiß es nicht. Mir sagt ja keiner was!

Zu Tränen gerührt

Zwischendurch tritt Ghislain ins Zimmer. Meine Frau hatte ihm mal eine Mitfahrgelegenheit angeboten. Da trug er im Regen eine Matratze auf dem Kopf. Zu dem Zeitpunkt kannten die beiden sich überhaupt nicht. Inzwischen ist er Intensivpfleger. Heute hat er schon einen langen Tag hinter sich. Wir quatschen ein wenig. Dann streicht er liebevoll meine Decke zurecht und geht nach Hause. Ghislain ist doch wahrhaftig nur meinetwegen gekommen! Darauf bin ich ein wenig stolz. Und dann wird es hell in meinem umnachteten Hirn. Silas und Paulus ging es zutiefst um Gott selber. Vor der Verhaftung und jetzt im Staub der Zelle. Könnte hier das Geheimnis der beiden Männer liegen? Im Kern ging es ihnen wahrscheinlich nicht einmal um Befreiung aus einer ungerechten und äußerst misslichen Lage. Doch ihre Worte entmachteten die Gewalttätigkeit der Umstände. Plötzlich waren diese nicht mehr Chef im Ring ihrer gequälten Seelen. Sie sprachen ihre ganz eigenen Worte; die Worte ihres Herzens. Nur das zählte, auch wenn das Morgen völlig unvorhersehbar war. Magische Formeln suche ich in der Geschichte vergebens. Diese Worte und Gottes Reaktion enthoben die Männer endgültig ihrer Rolle als Opfer. Ich war zu Tränen beeindruckt. Zwei hammerharte Typen!

Wie an jedem Tag wird es auch heute wieder 5:30 Uhr. Die Frühschicht grüßt freundlich und ich werde mit Medikamenten versorgt. Ich weiß, dass ich stinke. Und mir ist bewusst, dass ich nicht werde duschen können. Aber ich weiß auch, dass Paulus und Silas mir genug Anregung gegeben haben, meine Befreiung zu erstreben. So wendeten sich meine Gedanken wieder dem frisch geduschten Frühdienst zu. Ob die Pflegekräfte den Mief einfach ausblenden? So wie ein Tierpfleger, der in einem Pumakäfig auch keinen Espressoduft erwartet.