HSV-Spieler Davie Selke: „Alle Ehre gebührt Jesus“

Fußballprofi Davie Selke spricht öffentlich häufig über seinen christlichen Glauben. Nach dem Aufstieg des Hamburger SV in die Bundesliga nutzte er die große Bühne, um Jesus zu danken.

Fußballprofi Davie Selke, der 2017 mit der deutschen U21-Nationalmannschaft Europameister wurde, wechselte 2024 vom 1. FC Köln in die 2. Bundesliga zum Hamburger Sportverein (HSV).

Seit sieben Jahren spielt der HSV in der zweiten Fußball-Bundesliga. Das ändert sich allerdings ab der kommenden Saison: Der langersehnte Aufstieg in die erste Liga wurde am 10. Mai nach einem 6:1-Heimsieg gegen den SSV Ulm geschafft. Nach dem Abpfiff stürmten die Fans auf den Platz und bejubelten gemeinsam mit der Mannschaft den Aufstieg. Dabei ließ sich auch Davie Selke feiern – er trug ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Jesus is King“. In einem Instagram-Post dankte er erneut Jesus für den Erfolg:

„Zurück, wo wir hingehören – der HSV steigt wieder auf. Alle Ehre gebührt Jesus, der das Unmögliche möglich gemacht hat.“

In der Öffentlichkeit sprach der 30-Jährige schon häufig über seinen christlichen Glauben – so auch als Gast bei der Fernsehsendung Sportclub (NDR). Dort berichtete er kurz nach seinem Wechsel zum HSV, dass er dort trotz einiger Zweifel stark gestartet sei und dass ihm dabei sein Glaube an Gott geholfen habe.

Weiter erzählte Selke, dass er vor zwei Jahren begonnen habe, sich intensiver mit seinem Onkel David Bamenaw, der Pastor ist, über den christlichen Glauben auszutauschen. Mit ihm telefoniere er fast täglich und tausche sich über Alltagsthemen und Religion aus. Sein Onkel habe ihn auf seinem Weg im Glauben begleitet und heute sei der Glaube fester Bestandteil in seinem Leben, der seinem Tag Struktur und Orientierung verleiht, berichtete Davie Selke gegenüber dem NDR. Weiter erklärte er:

„Ich starte jeden Tag mit einem Gebet, mit Bibellesen, mit Worship-Hören. Ich ordne dem alles unter und habe Jesus Christus alles zu verdanken.“

Auf seinem Instagram-Account, den er in seiner Profilbeschreibung mit den Worten „ALL GLORY TO JESUS“ einleitet, hat Davie Selke aktuell einen Clip veröffentlicht, in dem er im TV-Studio über seine Beziehung zu Jesus Christus spricht. Zu diesem Clip schreibt er:

„Mein Glaube bedeutet mir alles. Ob auf dem Platz oder im Alltag, mein Vertrauen in Jesus Christus gibt mir die Kraft und den Halt, jede Herausforderung mit Zuversicht zu meistern.“

Quellen: promisglauben.de, Instagram