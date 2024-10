Jürgen Klopp: „Ich bin gläubiger Christ“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Fußballtrainer Jürgen Klopp das Bundesverdienstkreuz verliehen. In einem Interview bekannte sich Klopp anschließend zum christlichen Glauben.

Im Rahmen einer Feierstunde zeichnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Anfang Oktober 28 Personen mit dem Bundesverdienstkreuz aus – darunter auch Jürgen Klopp. In der Begründung des Bundespräsidialamts für die Auszeichnung des Fußballtrainers heißt es, dass „Erfolg und Ruhm“ Klopp nie davon abgebracht hätten, „sich jedem einzelnen Sportler zuzuwenden und in ihm den Menschen zu sehen.“ Auch für die Fans hätte er sich immer Zeit genommen. Zudem habe er als „der populärste Deutsche in Großbritannien“ während seiner Zeit als Trainer in Liverpool „zu einem positiven Bild unseres Landes beigetragen“. Überdies wird Klopps soziales und gesellschaftliches Engagement gelobt.

In einem Interview mit TIK-Online am Rande der Veranstaltung beantwortete Klopp die Frage, was ihn im Leben stark mache:

„Ich bin gläubiger Christ und habe eine fantastische Familie. Das ist die Basis für alles.“

Außerdem sagte der 57-Jährige, dass er an diesem Tag bei der Verleihung zwar „das bekannteste Gesicht“ gewesen sei, aber „wenn man die Geschichten der anderen Menschen gehört hat, dann kam man sich schon klein und demütig vor – zu Recht.“