Nahost-Krieg: Christliches Dorf Nes Ammim ist jetzt Militärlager

Der Krieg im Nahen Osten hat auch für die christliche Siedlung Nes Ammim im Norden Israels dramatische Folgen. Sie dient der israelischen Armee jetzt als Militärlager.

Die christliche Siedlung Nes Ammim, die sich der Versöhnung von Christen, Juden und Arabern verschrieben hat, ist jetzt ein Militärlager, in dem eine israelische Militäreinheit untergebracht ist. Dies sagte der Leiter des Dezernats Theologie der Evangelischen Kirche im Rheinland, Volker Haarmann, dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Inzwischen sind alle Freiwilligen in ihre Heimatländer zurückgekehrt, die Arbeit von Nes Ammim als Hotel und Begegnungsort für Verständigung und Dialog musste unterbrochen werden.“

- Werbung -

„Lebensmittel, die für das 60. Jubiläum Nes Ammims schon eingekauft waren, dienen jetzt der Versorgung der Soldatinnen und Soldaten“, berichtete Haarmann. Das spiegele in tragischer Weise das Selbstverständnis: „Nes Ammim wollte und will als christliches Dorf dem Land Israel dienen – anfangs durch wirtschaftliche Unterstützung des noch jungen Staates, dann durch Dialogarbeit und aktuell durch die Versorgung von Soldatinnen und Soldaten.“ Die rheinische Kirche gehört seit vielen Jahren zu den Unterstützern des christlichen Dorfes. Zum 60. Jahrestag der Gründung wollte die Kirchenleitung im November an der Feier teilnehmen, die nun abgesagt ist.

In dem Dorf leben auch jüdische und arabische Familien. Ihr Miteinander sei jetzt angespannt und einer Bewährungsprobe ausgesetzt, sagte Haarmann. Er hoffe, dass die Sicherheit bald wiederhergestellt werden könne und friedlichere Zustände herrschten, sodass Nes Ammim seine Arbeit wieder aufnehmen könne.

Homepage: Nes Ammim