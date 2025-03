Scholz und Merz bei Gottesdienst vor erster Sitzung des neuen Bundestags

Vor der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags haben sich zahlreiche Abgeordnete am Dienstagmorgen bei einem ökumenischen Gottesdienst in Berlin versammelt – darunter der noch amtierende und der designierte Bundeskanzler.

Traditionell laden die Kirchen vor der Konstituierung des neuen Bundestags zu einem Gottesdienst ein. Zu den Besuchern in der katholischen Sankt Hedwigs-Kathedrale zählten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (alle SPD). Unter den Gottesdienstbesuchern waren zudem zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Union wie der CDU-Chef und designierte Kanzler Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Der katholische Prälat Karl Jüsten rief die Politikerinnen und Politiker in seiner Predigt auf, Mandat oder Amt so auszufüllen, dass die Vertrauensbeziehung zu den Wählerinnen und Wählern „wachsen kann“. Die Erfahrung lehre, dass in die Demokratie vertraut werde, wenn „ein anspruchsvolles Ethos gelebt wird und wenn sich die Ergebnisse des Parlaments sehen lassen können“, sagte der Leiter des katholischen Büros in Berlin. „Wir stehen als Gesellschaft vor großen Herausforderungen“, sagte Jüsten und ergänzte: „Bürgerinnen und Bürger erwarten Antworten von Regierung und Parlament.“

Gestaltet wurde der nicht öffentliche Gottesdienst von den Leitungen der Berliner Büros der Kirchen, der evangelischen Prälatin Anne Gidion und ihrem katholischen Kollegen Karl Jüsten. Die frisch sanierte Sankt Hedwigs-Kathedrale war erst Ende 2024 wieder eröffnet worden.

