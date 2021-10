„Real Life Guy“ erhält Medienpreis

Johannes Mickenbecker und sein verstorbener Bruder Philipp erhalten den „Goldenen Kompass“ für ihren offenen Umgang mit der Krebserkrankung und ihrem Glauben. Es gibt weitere bekannte Preisträger.

Mit der Auszeichnung von Johannes Mickenbecker mit dem „Goldenen Kompass“ der Medieninitiative Pro möchte die Jury auch das vorbildliche Engagement seines verstorbenen Bruders Philipp ehren. Gemeinsam mit seinem 2021 verstorbenen Bruder Philipp Mickenbecker ist Johannes Mickenbecker über den YouTube-Channel „The Real Life Guys“ als kreativer Tüftler bekannt, deren gemeinsame Geschichte Millionen berührt hat. Durch den offenen Umgang mit seiner Krebserkrankung und seinem Glauben hat Philipp Mickenbecker gemeinsam mit seinem Bruder Menschen Mut gemacht, trotz schwerer Krankheit nicht am Leben und Glauben zu verzweifeln. Wie keine anderen YouTuber vor ihnen haben die „Real Life Guys“ das öffentliche Gespräch über den Glauben und Gott geprägt.

Markus Lanz unter den weiteren Preisträgern

Neben „Real Life Guy“ Johannes Mickenbecker erhalten der ZDF-Moderator Markus Lanz und der Astrophysiker Professor Dr. Heino Falcke in diesem Jahr den Medienpreis „Goldener Kompass“, mit dem Persönlichkeiten für publizistische Beiträge zu Themen des Glaubens und der Kirche sowie für

medienethisches Engagement ausgezeichnet werden. Die Verleihung findet am 23. November 2021 in der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin statt.

Weitere Preisträger sind die „Spiegel“-Redakteurin Anna Clauß, „ZEIT ONLINE“-Redakteur

Alexander Krex und der Leiter der Kulturredaktion von „NDR 90,3“, Daniel Kaiser. Dora Schöls,

Redakteurin der „Badischen Zeitung“, wird mit dem Nachwuchsjournalistenpreis ausgezeichnet.

Der „Goldene Kompass“ wird seit 1988 an Medienschaffende verliehen, die Beispiele glaubhaft

gelebten Christseins vorbildlich darstellen. Gewürdigt werden Beiträge, die Zuschauer, Hörer und

Leser dazu motivieren, sich neu mit der Bibel auseinanderzusetzen und dazu beitragen, dass

christlicher Glaube und Kirche im öffentlichen Gespräch bleiben. Der „Goldene Kompass“ ist dotiert

mit 2.500 Euro. Der Nachwuchsjournalistenpreis ist dotiert mit 1.500 Euro.

Link: Hier finden Sie weitere Informationen zum Medienpreis „Goldener Kompass“ und hier finden Sie den YouTube-Kanal „The Real Life Guys“.