Rüdiger Schuch ist neuer Präsident der Diakonie Deutschland

Der Theologe Rüdiger Schuch ist seit Jahresbeginn neuer Präsident der Diakonie Deutschland. Zuvor leitete er das Evangelische Büro NRW in Düsseldorf.

Pfarrer Rüdiger Schuch hat zum Jahreswechsel das Amt des Präsidenten der Diakonie Deutschland übernommen. Der 55-jährige Theologe folgt auf Ulrich Lilie (66), der zum 31. Dezember 2023 in den Ruhestand getreten ist. Zugleich ist Schuch stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung (EWDE), zu dem neben der Diakonie Deutschland auch Brot für die Welt und die Diakonie Katastrophenhilfe gehören. Der Aufsichtsrat des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung hatte im vergangenen Februar die Berufung von Rüdiger Schuch einstimmig beschlossen. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) stimmte dem ebenfalls einstimmig zu.

Rüdiger Schuch vertrat zuletzt als Leiter des Evangelischen Büros NRW in Düsseldorf die Landeskirchen im Rheinland, von Westfalen und Lippe gegenüber der Landesregierung und dem Landtag von Nordrhein-Westfalen. Zuvor war er Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Perthes-Stiftung e.V., einem diakonischen Träger in Münster. Von 2006 bis 2013 stand der gebürtige Dortmunder als Superintendent an der Spitze des Evangelischen Kirchenkreises Hamm und gehörte in dieser Zeit verschiedenen diakonischen Aufsichtsgremien an. Bis 2006 arbeitete er als Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Letmathe (Kirchenkreis Iserlohn), als Berufsschulpfarrer am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg Hagen und in der Evangelischen Kirchengemeinde Vorhalle (Kirchenkreis Hagen).