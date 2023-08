Sollte Leihmutterschaft in Deutschland erlaubt werden?

Leihmutterschaft kann kinderlosen Paaren helfen, doch noch ein Kind zu bekommen. Was spricht dafür? Und was dagegen?

Ein unerfüllter Kinderwunsch schmerzt. Eine Leihmutter könnte helfen. Doch in Deutschland ist das verboten (nicht explizit, aber praktisch), wie in den meisten europäischen Ländern auch. Sollte das geändert werden? Theologe und Ethiker Alexander Maßmann hat sich für das Nachrichtenportal evangelisch.de dieser Frage angenommen.

Eine Leihmutterschaft funktioniert folgendermaßen: Im Labor wird eine Eizelle mit einer Samenzelle befruchtet, die beide vom Paar mit unerfülltem Kinderwunsch stammen. Eizelle und Samenzelle können jedoch auch verschieden kombiniert werden: Eizelle von der Leihmutter mit Samenzelle vom künftigen Vater oder Eizelle von der Leihmutter mit Samenzelle eines Fremden. Die befruchtete Eizelle wird der Leihmutter eingepflanzt. Diese trägt das Baby aus und übergibt es anschließend dem Paar. Bei der Leihmutterschaft gibt es zwei Varianten: die nichtkommerzielle und die kommerzielle. Bei der nichtkommerziellen Leihmutterschaft verdient die Leihmutter nicht finanziell, erhält aber eine Aufwandsentschädigung.

Einseitiges Profitieren?

Studien zum Wohlergehen der Leihmütter und Kinder gibt es bisher nur in geringem Umfang. Diese zeigen laut Wissenschaftsmagazin Quarks, dass die Kinder in der Regel nicht darunter leiden. Allerdings seien die Studien nicht repräsentativ. Den wenigen Untersuchungen der Situation von Leihmüttern zufolge seien die meisten Frauen uneigennützig motiviert, selbst wenn sie bezahlt werden. Die meisten Leihmütter würden nicht darunter leiden, ihr Kind abzugeben. Für manche sei es jedoch noch Jahre später schmerzhaft.

Maßmann spricht sich gegen die internationale, kommerzielle Leihmutterschaft wie zum Beispiel in der Ukraine aus. Eine Schwangerschaft bringe „reale medizinische Belastungen und Gefahren mit sich“. „Doch Frauen instrumentalisieren aus materieller Not ihren Leib auf eine sehr persönliche, seelisch bedeutsame Weise.“ Leihmutter und Kind würden bei dieser Form kaum die Chance bekommen, einander kennenzulernen. Auch könne sich die Leihmutter nicht an der Gemeinschaft mit einer Familie erfreuen, zu der sie unter großen Kosten beigetragen habe. „Es entsteht der Eindruck, die Kunden profitieren einseitig von der Notlage der Frauen.“

Theologin: „Außerordentliche Möglichkeit, die Liebe Gottes an Freunde weiterzugeben“

In Bezug auf die nichtkommerzielle Leihmutterschaft hält es Maßmann mit der US-amerikanischen Theologin Grace Y. Kao. Diese sieht die nichtkommerzielle Leihmutterschaft unter bestimmten Bedingungen als „außerordentliche Möglichkeit, die Liebe Gottes an Freunde weiterzugeben“. Sie rät, eine Vertrauensbeziehung zwischen beiden Seiten aufzubauen, über alle Eventualitäten zu sprechen und Rechtssicherheit zu schaffen. Ziel soll eine persönliche Beziehung zwischen Leihmutter und Kind sowie Leihmutter und künftigen Eltern sein, „die den Tag der Entbindung weit überdauert“.

Maßmann hat jedoch einen Kritikpunkt: Beispiele aus Großbritannien, wo nichtkommerzielle Leihmutterschaft erlaubt ist, würden die Vermutung nahelegen, „dass zumindest in Einzelfällen die nichtkommerzielle Leihmutterschaft dort heimlich zur illegalen Praxis der kommerziellen Variante wird“. Mit dem Unterschied, dass keine professionelle Agentur zum Gelingen der Leihmutterschaft beitrage. „Ob sie selbstbestimmte Schwangere oder ausgebeutete Schwangere sind – beim Thema Leihmutterschaft verschwimmen schnell die Grenzen“, schreibt Quarks.

