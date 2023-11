Solwodi-Gründerin: Frauenrechtlerin Lea Ackermann gestorben

Lea Ackermann war katholische Ordensschwester und erhielt 2014 das Große Bundesverdienstkreuz. Nun ist sie im Alter von 86 Jahren verstorben.

Die viel ausgezeichnete Frauenrechtlerin und katholische Ordensschwester Lea Ackermann ist am 31. Oktober in einem Seniorenzentrum in Trier gestorben, teilte der von ihr gegründete Verein Solwodi mit. Sie hatte sich seit den 80er Jahren gegen Zwangsprostitution und sexuelle Gewalt gegen Frauen eingesetzt.

Die am 2. Februar 1937 im saarländischen Völklingen geborene Ackermann hatte zunächst eine Banklehre begonnen und arbeitete sieben Jahre lang als Bankkauffrau. 1960 trat sie in den Orden der «Missionsschwestern unserer lieben Frau von Afrika» ein. Als Ordensfrau studierte sie Theologie, Psychologie und Pädagogik und promovierte 1977 in München in Erziehungswissenschaften.

Solvodi: „Die große Leistung ihres Lebens“

Sie gründete Solwodi „Solidarity with Women in Distress“ im Jahr 1985, als sie Ordensfrau in Kenia war. Der Verein mit Sitz im rheinland-pfälzischen Boppard half kenianischen Frauen, aus der Elendsprostitution herauszukommen. Heute ist er auch in anderen Ländern aktiv, betreut in Not geratene Frauen psychisch, gesundheitlich und juristisch und verhilft ihnen zu einem Neuanfang. In Deutschland hat Solwodi mehrere Schutzhäuser und Beratungsstellen. In einer Trauermeldung würdigt der Verein Ackermanns Arbeit: „Ihr ist es zu verdanken, dass Themen wie Prostitution und geschlechtsspezifische Gewalt in den späten 80er Jahren überhaupt erst auf die Tagesordnung kamen. […] Dass SOLWODI heute an 18 Standorten mit 21 Fachberatungsstellen vertreten und jährlich Anlaufstelle für über 2.000 Frauen ist, ist die große Leistung ihres Lebens.“

Für ihr Engagement bekam Ackermann viele Auszeichnungen, unter anderem 2012 das Große Bundesverdienstkreuz und 2014 den Augsburger Friedenspreis.