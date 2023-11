Jürgen Klopp wirbt für „Weihnachten im Schuhkarton“

Samaritan’s Purse hat die jährliche Geschenkaktion für bedürftige Kinder gestartet. Fußballtrainer Jürgen Klopp und weitere Prominente unterstützen die Aktion.

Am 1. Oktober hat die Sammelaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ begonnen — organisiert vom deutschen Zweig der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse (wir berichteten). Die Geschenke können vom 6. bis 13. November an Sammelstationen in ganz Deutschland abgegeben werden. Einige Prominente werben nun für die Aktion.

Jürgen Klopp: „Macht alle mit und packt das Weihnachtsgefühl ein“

Welche Reichweite die Aktion hat, sieht man insbesondere derzeit auf Facebook und Instagram. Laut Samaritan’s Purse-Sprecher Tobias-Benjamin Ottmar beteiligen sich auch in diesem Jahr viele Influencer an der Aktion.

Der Teammanager des englischen Erstligisten FC Liverpool und bekennende Christ Jürgen Klopp ruft zum Mitpacken auf: „Kindern eine Freude machen, genau das ist das Ziel bei „Weihnachten im Schuhkarton“. Macht alle mit und packt das Weihnachtsgefühl im wahrsten Sinne des Wortes ein. Dabei ist es egal, ob ihr einen Fußball, eine Puppe oder eine Mundharmonika einpackt, denn jedes Geschenk zählt. Also, los geht’s – schenkt den Kindern Weihnachtsfreude!“

Mit dabei ist auch die Radio- und TV-Moderatorin Andrea Ballschuh: „Ich bin begeistert von „Weihnachten im Schuhkarton“, weil man ganz konkret und individuell Liebe einpacken und Freude verschenken kann. Da ich selbst für mich erkennen durfte, wie sehr ich von Jesus geliebt bin, möchte ich auch, dass Kinder und ihre Familien dies erfahren können – die Aktion gibt ihnen die Möglichkeit dazu.“

Wie kreativ so ein Schuhkartongeschenk gestaltet werden kann, zeigte jüngst die Künstlerin Sue Rahel auf ihrem Instagram-Kanal. Sie unterstütze die Aktion, „weil Gott uns durch Jesus eine unglaubliche Liebe erwiesen hat, die einzigartig und vollkommen ist – und genau diese Liebe möchte ich weitergeben, damit sie Kreise zieht und Kinderherzen berührt, die möglicherweise nur wenig Erfahrung damit gemacht haben.“

