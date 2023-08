SPIRIT Kongress: 2.000 Besucher erwartet

Der SPIRIT Kongress in Bochum vom 1. bis 3. September richtet sich an alle, die auf der Suche nach „mehr“ sind. Mit dabei: Johannes Hartl, Präses Anna-Nicole Heinrich und die Outbreakband.

Der SPIRIT Kongress wirbt mit einem „einmaligen Konzept“: Er will Kongress-Inhalte mit der „Partystimmung“ eines Festivals verbinden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Mehr Spirit für Dich und Dein Team“. Es geht dabei um die Frage „Wie bekommt Gott mehr Raum in meinem Alltag?“. Die Veranstalter erwarten rund 2.000 Besucherinnen und Besucher.

Zu den Referentinnen und Referenten zählen unter anderem Gebetshaus-Gründer Johannes Hartl, „The Voice of Germany“-Gewinner Samuel Rösch, EKD-Synodenpräses Anna-Nicole Heinrich, Klaus Douglass (Direktor von midi) sowie die Musiker Albert Frey und Lothar Kosse. Für die „Partystimmung“ sorgen Koenige & Priester, die Outbreakband und Lothar Kosse & Band.

Eine Online-Anmeldung ist bis Sonntag (27.08.) möglich. Danach gibt es Tickets vor Ort am Ticketschalter. Separate Konzerttickets gibt es online sowie vor Ort an der Abendkasse. Organisiert wird der Kongress von der Stiftung Creative Kirche in Kooperation mit der Evangelischen Kirche von Westfalen und dem Bistum Essen sowie weiteren Partnern.