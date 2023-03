Streit um mehr Freiheit: Pietisten auf dem Weg zur Freikirche?

Der traditionsreiche Liebenzeller Gemeinschaftsverband (LGV) will Körperschaft des öffentlichen Rechts werden – die Württembergische Kirche betrachtet das als Trennungsgrund. Die Hintergründe.

Es knirsche heftig zwischen LGV und der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, schreibt epd-Redakteur Marcus Mockler im Sonntagsblatt. Grund für den Streit ist ein Antrag des LGV auf Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der LGV-Vorsitzende Siehler verspricht sich dadurch nicht nur in der Mitgliedschaftsfrage Vorteile. Es eröffne dem LGV zum Beispiel mehr Freiheiten beim Thema Gottesdienst. Bislang muss die jeweilige evangelische Ortsgemeinde zustimmen, will der Verband am Sonntagmorgen Gottesdienste feiern. Dem muss bisher die evangelische Kirchengemeinde vor Ort zustimmen, was in der Vergangenheit in nicht wenigen Fällen gescheitert sei. Der LGV sehe sich auch in Zukunft „in enger Verbindung mit der Landeskirche“, gewinne aber als Körperschaft mehr „Beinfreiheit“, sagt Siehler.

Antrag ist für Landeskirche Trennungsgrund

Die Landeskirche betrachtet den LGV-Antrag dagegen als Trennungsgrund. Durch den Antrag wandle sich der Gemeinschaftsverband „vom religiösen Verein innerhalb der Landeskirche zu einer Religionsgemeinschaft neben der Landeskirche“, heißt es. Die Württembergische Kirche fordert deshalb eine Rücknahme des Beschlusses. Bis dahin hat der württembergische Oberkirchenrat alle Vereinbarungen zwischen Kirche und Verband aufgehoben.

Dies bedeutet unter anderem auch, dass wer beim LGV getauft wird, nicht mehr automatisch Mitglied der württembergischen Landeskirche wird. Das sei durchaus beabsichtigt, bestätigte der LGV-Vorsitzende Martin Siehler dem Sonntagsblatt, „da manche Menschen gerade nicht Mitglied in der Landeskirche werden wollten.“ Für Dan Peter, Sprecher der württembergischen Landeskirche, wird der LGV damit zur Freikirche und könne nicht länger Teil der Landeskirche sein. Deshalb müsse neu verhandelt werden, ob Konfirmationen und kirchliche Trauungen des LGV von der Landeskirche anerkannt werden.

Den Liebenzeller Gemeinschaftsverband (LGV) gibt es in den Gebieten der Landeskirchen von Württemberg, Baden, Bayern und Hessen-Nassau. Rund 270 Gemeinschaften sind nach eigenen Angaben Teil des Verbands. Er beschäftigt rund 130 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erreicht mit seinen Verbandsveranstaltungen und vor Ort über 19.000 Erwachsene, Jugendliche und Kinder.

