„The Chosen“: Jesus-Serie startet auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste

- Werbung -

Damit war nicht zu rechnen, auch wenn die Serie „The Chosen“ gerade weltweit Rekorde bricht: In der ersten Woche nach dem Verkaufsstart der deutschen DVD und die Blu-ray der 1. Staffel sprang die Jesus-Serie auf Anhieb auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste DVD.

„The Chosen“ erzählt die Geschichte von Maria Magdalena, von dem Fischer Simon (dem späteren Petrus), dem Steuereintreiber Matthäus oder dem Pharisäer Nikodemus in gut erzählter und umfangreicher Weise.

Die Serie zeigt somit nicht in erster Linie Jesus, sondern vor allem die Geschichten der Menschen um ihn herum, und dies in einer so nachvollziehbaren Art und Weise, dass sie damit unzählige Menschen, die wenig mit Religion und Kirche zu tun haben, für sich gewinnen konnte.

In deutscher Übersetzung ist die erste von 7 Staffeln erschienen.

Begleitend zur DVD und der Blu-ray ist auch der Roman zur 1. Staffel erschienen, sowie ein Andachtsbuch.