Türkei: Israelischer Fußballer vorübergehend festgenommen

Beim Torjubel erinnerte der in der Türkei spielende Israeli Sagiv Jehezkel an das Hamas-Massaker am 7. Oktober. Sein Verein hat ihn entlassen, die Justiz leitete ein Strafverfahren ein.

Der israelische Fußballer Israeli Sagiv Jehezkel ist laut übereinstimmenden Berichten türkischer Medien in der Türkei zunächst von seinem Verein freigestellt und später dann festgenommen worden. Laut der israelischen Nachrichtenseite „ynet“ befindet er sich allerdings inzwischen wieder auf freiem Fuß – und soll wohl noch heute ausgewiesen werden.

Anlass war eine Aktion des Fußballers im Ligaspiel seines Vereins Antalyaspor am Sonntag (14. Januar). Der 28-Jährige hatte in der Partie gegen Trabzonspor in der 68. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielt. Beim Torjubel zeigte der israelische Nationalspieler eine Botschaft zum Hamas-Massaker am 7. Oktober. Auf seinem bandagierten Arm stand handschriftlich „100 Tage“ sowie das Datum 7.10. und ein Davidstern.

Antalyaspor-Präsident Sinan Boztepe verurteilte dieses politische Statement scharf. Der Kölner Stadtanzeiger zitiert ihn mit den Worten, Jehezkel habe sich „gegen die Empfindlichkeiten meines Antalya, Antalyaspor und unseres Landes verhalten.“ Der Türkische Fußballverband TFF nannte Jehezkels Geste „völlig inakzeptabel“ und stellte sich hinter den Rauswurf des Fußballprofis.

Laut Tagesschau teilte der türkische Justizminister Yilmaz Tunc im Kurzbotschaftendienst X mit, die Staatsanwaltschaft von Antalya habe gegen Jehezkel ein Verfahren wegen „öffentlicher Anstiftung zum Hass“ eingeleitet. Der Fußballer habe das „von Israel begangene Massaker im Gazastreifen“ gefeiert. Tunc betonte, die Türkei werde weiter „die unterdrückten Palästinenser unterstützen“.

Empörung in Israel

In Israel ist die Empörung über den Vorgang in der Türkei groß. Wie die Jüdische Allgemeine (JA) berichtet, bezeichnete der frühere Ministerpräsident Naftali Bennett die Behandlung Jehezkels beim Kurznachrichtendienst X als „Schande“.

„ynet“ zitiert Jehzekel laut der JA mit den Worten: „Im Grunde habe ich ein halbes Herz gemalt und die Zahl 100 geschrieben. Das war nicht als Provokation gedacht, ganz im Gegenteil. Es geht um das Mitgefühl für die Gefangenen, die schon so viele Tage dort sind. Ich habe während meiner gesamten Zeit darauf bestanden, mich ausschließlich auf den Fußball zu konzentrieren.“ Er wolle, dass dieser Krieg endet.

Jehezkel war erst im September in die türkische Süper Lig zu Antalyaspor gewechselt. Der Ausgleichstreffer gegen Trabzonspor war sein sechstes Saisontor.