Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Schüler demonstrieren, auf ihren Plakaten ist ein Bild von Merz auf dem steht
Foto: Jan Woitas / dpa PictureAlliance

Über 50.000 Schüler demonstrieren gegen die Wehrpflicht

Nachrichten & ThemenEthik

Am Donnerstag versammelten sich bundesweit rund 50.000 Jugendliche in 150 Städten, um zu streiken. Sie befürchten, dass aus dem freiwilligen Wehrdienst bald ein Zwang wird.

Die Initiative „Schulstreik gegen Wehrdienst“ fürchtet, dass das im Dezember 2025 beschlossene Wehrdienstmodernisierungsgesetz den Weg zur Wiedereinführung der Wehrpflicht ebnet. Deshalb hatte das Bündnis am gestrigen Donnerstag alle Schülerinnen und Schüler zum zweiten Mal zum Streik aufgerufen. Laut einer Pressemitteilung von „Schulstreik gegen Wehrdienst“ nahmen daran bundesweit rund 50.000 Jugendliche teil – davon allein 10.000 am Potsdamer Platz in Berlin (nach Polizeiangaben 3.500).

- Werbung -

„Von Freiwilligkeit beim Wehrdienst kann gar keine Rede sein“, sagte Shmuel Schatz, ein 17-jähriger Pressesprecher des Schulstreikkomitees Berlin. „Jetzt schon werden Jungs zur Musterung gezwungen.“ Er glaubt: „Bis zum verpflichtenden Wehrdienst ist es nicht mehr weit.“ Die Initiative fordert eine Kriegsdienstverweigerungsberatung für alle Abschlussjahrgänge. Geld solle nicht in Aufrüstung, sondern in Bildung, Soziales und Umweltschutz fließen. Zudem solle die Bundeswehr an Schulen nicht werben dürfen: „Wir wollen Friedensbildung“, heißt es in einem Instagram-Beitrag der Initiative. „Es sind nicht die Kinder von Merz, von der Leyen oder Pappenberger [Rüstungskonzern Rheinmetall], die im Zweifel an die Front müssen. Es sind wir, und wir wollen nicht für ihre Kriege sterben“, heißt es in einem weiteren Beitrag.

Laut Angaben von „Schulstreik gegen Wehrdienst“ unterstützten in der Bundeshauptstadt das Berliner Bündnis „Nein zur Wehrpflicht“ und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Berlin die Streikenden. Rückhalt kam zudem von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und weiteren Gewerkschaften. Allerdings habe es an einzelnen Schulen auch Gegenmaßnahmen gegeben, heißt es. Die Initiative will die Streiks erst dann beenden, wenn der „neue Wehrdienst“ zu Fall gebracht wird.

Seit Januar 2026 erhalten alle 18-Jährigen im Rahmen des Wehrdienstmodernisierungsgesetzes einen Fragebogen der Bundeswehr. Männer müssen ihn ausgefüllt zurückschicken, Frauen können dies freiwillig tun. Auf diese Weise sollen mehr junge Menschen für einen Dienst an der Waffe gewonnen werden.

Weiterlesen:

Bayerische Landeskirche berät Jugendliche in Wehrdienstfragen
QuelleSchulstreik gegen Wehrpflicht, epd

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.