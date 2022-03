Ukraine: Christen öffnen Häuser und Kirchen für Geflüchtete

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine fliehen die Menschen zu Hunderttausenden. Christinnen und Christen reagieren mit Gebet und Hilfsangeboten für Flüchtlinge.

Christen in anderen Teilen der Ukraine haben als Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen Hilfsmaßnahmen eingeleitet. Dies berichtet das Hilfswerk Open Doors. Ein Pastor aus dem Süden des Landes schilderte im Gespräch mit dem Hilfswerk , dass seine Gemeinde derzeit ihre Räumlichkeiten für die Aufnahme von Flüchtlingen vorbereitet. Yaroslav Pyzh, Präsident des Ukrainischen Baptistischen Theologischen Seminars, hatte im Gespräch mit dem Magazin Christianity Today bereits vor dem Einmarsch angekündigt: „Als Christen in den westlichen Teilen der Ukraine sind wir uns einig, dass wir unsere Häuser und Kirchen für die Brüder und Schwestern aus anderen Teilen der Ukraine öffnen werden. Die Kirche hat nicht vergessen, was es bedeutet, verfolgt zu werden.“

Laut Open Doors werden protestantische Gemeinden in den Provinzen Donezk und Luhansk seit 2014 durch prorussische Separatisten schikaniert und unterdrückt. In Donezk hätten einige von ihnen schließen müssen, teils seien Gebäude beschlagnahmt worden. Protestantischen Gemeinschaften in Luhansk sei die Registrierung verweigert worden. Ein Gericht habe Bücher von Charles H. Spurgeon und Billy Graham auf eine Liste verbotener extremistischer Literatur gesetzt.

Nachrichtensender und soziale Netzwerke zeigten unterdessen Aufnahmen von Christen, die sich in der Öffentlichkeit zum Gebet treffen. Andere träfen sich in U-Bahn-Stationen. Die Ukraine steht aktuell nicht auf dem Weltverfolgungsindex, in dem Open Doors die Länder aufführt, in denen Christen weltweit am stärksten verfolgt werden. Russland zählt zum erweiterten Kreis der „Länder unter Beobachtung“.