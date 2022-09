Umfrage: Darum treten Menschen aus der Kirche aus

Kirchensteuer und Missbrauchsskandale sind laut einer SWR-Umfrage die Hauptgründe für einen Kirchenaustritt. Die Befragten sagten auch, was sie zu einem Wiedereintritt bewegen könnte.

Probleme mit der Institution Kirche bewegen Menschen hauptsächlich dazu, aus der Kirche auszutreten. 87 Prozent wollen die Kirche nicht länger finanziell unterstützen und treten deshalb aus, wie eine Umfrage des SWR unter Ausgetretenen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zeigt. Allerdings nicht aufgrund von Geldsorgen. Unter den katholischen Befragten gaben außerdem 91 Prozent den Umgang der Kirche mit den Missbrauchsfällen als Austrittsgrund an, unter den Protestanten 70 Prozent.

Rund die Hälfte der Befragten (48 Prozent) stimmten zudem der Aussage zu, keinen Bezug mehr zum christlichen Glauben zu haben. Über die Hälfte (55 Prozent) gab allerdings an, auch ohne Kirche religiös sein zu können. Ein Viertel der Teilnehmenden bezeichnet sich nach dem Kirchenaustritt weiterhin als katholisch bzw. protestantisch. Sie wollen weiterhin beten und ihre Kinder an kirchlichen Aktivitäten teilnehmen lassen.

Eine modernere und selbstkritischere Kirche könnte die Befragten laut SWR dazu bewegen, wieder einzutreten. Fast zwei Drittel wünschen sich als Bedingung für einen Wiedereintritt, eine Gleichstellung der Geschlechter, ein konsequenteres Vorgehen gegen Täter in Missbrauchsfällen und grundsätzlich ein „Mehr mit der Zeit gehen“.

Die nicht repräsentative Onlineumfrage ist ein Projekt des SWR unter wissenschaftlicher Begleitung durch den Religions- und Kirchensoziologen Gert Pickel. Befragt wurden Austretende in mehr als 20 ausgewählten Standesämtern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zwischen 1. April und 31. August 2022. Teilgenommen haben insgesamt 864 Menschen, davon waren etwa 66 Prozent in der katholischen und rund 34 Prozent in der evangelischen Kirche. Etwas mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Teilnehmenden hat einen Hochschulabschluss und war beim Austritt im Median 31 Jahre alt.