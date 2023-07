Niederlande: Regierung zerbricht wegen christlicher Partei

Die Niederlande stecken in einer Asylkrise. Ein Lösungsvorschlag von Ministerpräsident Mark Rutte ging dem Koalitionspartner Christen-Union (CU) zu weit.

Die niederländische Partei CU hat mit dafür gesorgt, dass die aktuelle Regierung in den Niederlanden zerbrochen ist. Auslöser war ein Streit über die Asylpolitik. Die konservativ-liberale VVD-Partei von Ministerpräsident Mark Rutte forderte, die Familienzusammenführung für Kriegsflüchtlinge zu erschweren. Kinder sollten mindestens zwei Jahre bis zum Nachzug ihrer Familien warten müssen. Dieser Vorschlag ging den an der Koalition beteiligten Parteien CU und D66 zu weit.

- Werbung -

Die CU war beim Thema Migration laut Parteivorsitzender Mirjam Bikker durchaus zu Kompromissen bereit. „Aber bei der Familienzusammenführung – ob Kinder bei ihren Eltern aufwachsen können – haben wir von Anfang an gesagt: Das werden wir nicht ändern“, sagte Bikker dem niederländischen Nachrichtenportal cvandaag. Und an anderer Stelle im Interview: „Unsere Ideale kommen vor der Macht.“

Asylbewerber leben unter desaströsen Umständen

Die Niederlande stecken in einer Asylkrise, schreibt die FAZ. Um zu sparen, hatte die Regierung Personal und Plätze in Aufnahmezentren gestrichen. Gleichzeitig stiegen die Asylbewerberzahlen. 2022 waren es laut dem Spiegel 46.000 – ein Drittel mehr als im Vorjahr. In diesem Jahr sollen sie auf mehr als 70.000 ansteigen; was ein neuer Höchststand seit 2015 wäre.

Der Sparkurs und die steigenden Asylbewerberzahlen führten laut tagesschau dazu, dass 2022 Hunderte Geflüchtete monatelang gezwungen waren, im Freien zu schlafen. Mit wenig oder gar keinem Zugang zu Trinkwasser, sanitären Einrichtungen oder Gesundheitsversorgung. Rutte wollte die Geflüchtetenzahlen reduzieren, um die Bedingungen in den Einrichtungen zu verbessern.

Der Asylstreit wird laut FAZ aber auch als vorgeschobener Grund für das Auseinanderbrechen der Regierung gesehen. Auch bei anderen wichtigen Themen wie Wohnungsnot, Energiewende sowie Klimapolitik und der Zukunft der Landwirtschaft herrschte Stillstand. Neuwahlen sollen im Herbst stattfinden. Bis dahin will Rutte geschäftsführend im Amt bleiben. Anschließend möchte er sich aus der Politik zurückziehen.