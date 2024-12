Volksverhetzung: Prediger zu 6.000 Euro Strafe verurteilt

Er wünschte sich die „Vernichtung“ homosexueller Menschen durch den Staat: Jetzt ist ein Prediger der Pforzheimer „Baptistenkirche Zuverlässiges Wort“ wegen Volksverhetzung verurteilt worden.

Das Amtsgericht Pforzheim verhängte am Donnerstag eine Geldstrafe von 6.000 Euro, zahlbar in 150 Tagessätzen zu 40 Euro, gegen einen Prediger der Gemeinde „Zuverlässiges Wort“. Die Begründung: Volksverhetzung. Damit ging das Gericht über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte war ebenso wie am ersten Verhandlungstag am 21. November nicht vor Gericht erschienen.

Vorwurf: menschenverachtende Gesinnung

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wirft dem Prediger eine menschenverachtende Gesinnung vor (Jesus.de berichtete). So habe er zum Hass gegen Homosexuelle aufgestachelt und etwa in einer Predigt mit dem Titel „Gott hasst Menschen“, die auch im Internet veröffentlicht wurde, gesagt, homosexuelle Menschen seien „gefährlich“ und müssten aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Sie hätten „den Tod verdient und sollten vom Staat vernichtet werden“. Er habe seine Worte ausdrücklich auf die heutige Zeit und explizit auf die LGTBQ-Bewegung bezogen. Die Richterin sah darin laut SWR eine Aufstachelung zum Hass und Volksverhetzung. Sie sei über die Forderung der Staatsanwaltschaft unter anderem deshalb hinausgegangen, da der Prediger seine Aussagen wiederholt habe.

Verteidigung fordert Freispruch

Der Mann hatte gegen einen im Sommer ergangenen Strafbefehl in Höhe von 9.600 Euro Einspruch erhoben. Aufgrund des Einkommens des Angeklagten, der eine Familie mit fünf Kindern hat, wurde die Forderung von der Staatsanwaltschaft auf 3.900 Euro reduziert. Der Anwalt des Angeklagten hatte einen Freispruch gefordert, da die Forderung der Todesstrafe nicht strafbar sei. Zudem sei das Gericht nicht zuständig, da der Prediger in Wien lebe und die Authentizität des Videos nicht gesichert sei.

Seit 2023 wird die „Baptistenkirche Zuverlässiges Wort“, die nicht dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland angehört, vom baden-württembergischen Verfassungsschutz beobachtet. Sie ist der deutsche Ableger einer Kirche mit Sitz in Arizona/USA. Ihr Gründer Anselm Urban wurde bereits in der Vergangenheit wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt.

Gebet für den Tod von Prediger Lothar Gassmann

Zudem soll der Prediger in einer Predigt auch eine Tötung des konservativen evangelischen Theologen Lothar Gassmann befürwortet haben (Jesus.de berichtete). Im Wortlaut betete der Prediger (Video unten):

„Ich bete, Herr, dass Lothar Gassmann so schnell wie möglich stirbt und in die Hölle kommt. Nimm seinen Namen aus dem Buch des Lebens und wirf ihn zusammen mit dem Bösen hinaus. Herr, bevor du ihn in die Hölle schickst, bitte ich dich, dass du ihm zuerst alle Zähne und alle Knochen brichst – so schmerzhaft wie möglich.“

Videoausschnitt:

Auf ihrer Homepage verlinkt die Gemeinde im Bereich „Was wir glauben“ auf die Webseite „Wehe dir Deutschland“. Dort findet sich eine Liste der Dinge, die laut Ansicht der Gemeinde Kennzeichen von „Gottlosigkeit“ sind und Deutschland „den Bach runtergehen“ lassen.

Als Beleg dafür, dass Deutschland kein christliches Land sei, werden 19 Punkte genannt, darunter (Auswahl):

Frauen dürfen regieren

Deutschland schiebt faulen Schmarotzern Geld in den Hintern

Deutsche saufen mehr als doppelt so viel Alkohol wie der durchschnittliche Rest der Welt

„Schwuchteln und Lesben“ dürfen heiraten

Es gibt Gleichstellungsbeauftragte

In Deutschland ist es aus Sicht des Jugendschutzes kein Problem, wenn dreckige Hunde ihre Perversion verbreiten, Dokus wie die LGBT-Lüge aber als jugendgefährdend eingestuft werden

In einem Kommentar zu den Punkten heißt es unter anderem: „Homosexualität ist auch der Grund, warum frühere Weltreiche den Bach herunter gingen!“

Quellen: epd, SWR, Tagesschau