Was traue ich mir zu?

Ein 12-jähriger Junge steuert einen Trecker. Entspannt, voller Selbstbewusstsein. Tom Laengner fragt sich: Wie kommt das? Wie gewinnt man Zutrauen in sich selbst? Und spielt Gott eine Rolle dabei?

Auf der anderen Straßenseite ist das Meer. Jeden Tag ist es verlässlich anwesend. Jeden einzelnen Tag. Wohl weil es Freud und Wonne bereitet, lüftet der Kanal, hier an der Opalküste, nach Plan seinen Vorhang. Wenn seine Fluten sich auf sicheren Beobachtungsposten zurückgezogen haben, ist die Zeit für Muschel- und Algensammler gekommen. Mit gesalzener Butter kann man aus diesem Seegras ein unglaublich leckeres Karamell herstellen. Wenn man kann, was ich nicht kann. Offensichtlich sind diese Meeresattraktionen auch immer wieder an denselben Stellen zu finden. Das Meer ist nicht kleinlich und die Menschen erfreut. Wie ein alter Bergmann aus Bottrop lehne ich im Fenster, schaue ihnen zu, staune und komme auf Ideen.

Man könnte auch einfach mal hineingehen. Im Unterschied zu Karamell aus Algen kann das jeder, der sich alleine bis auf die Badeklamotten ausziehen kann. Wären da nicht der Wind und die Wassertemperatur von 13 Grad.

Während ich noch denke, dass ich beim Ausziehen die Socken nicht vergessen darf, fällt mir der alte McCormick auf. Dort, wo die Steinplatten sich mit einem Streifen Sandstrand abwechseln, hat er seinen Platz. Beim alten McCormick handelt es sich keinesfalls um einen schottischen Dudelsack Musikanten, sondern um einen Traktor älteren Datums. Dieses Exemplar erinnert mich an einen Gesamtschullehrer vor der Pensionierung. Offensichtlich ist er noch unermüdlich im Einsatz, wenn auch Beulen und das matte Schwarz der Reifen von harter Arbeit Zeugnis ablegen. Irgendwann röhrte der Diesel; wummernd ruckelt der Rückwärtsgang rein und ein Flobart wurde auf den Strand gewuchtet. Mit diesen etwa 4 Meter langen Holzbooten sammeln Fischer Hummer und Makrelen ein. Stetig und unaufgeregt wird der Flobart auf dem Trailer befestigt und dann geht es los.

Für den Transport braucht es ungeteilte Aufmerksamkeit, Kenntnis des Untergrundes und Fingerspitzengefühl, das Boot über den feinen Sand und den felsigen Untergrund zu manövrieren. Der offenbar kundige Fahrer sitzt für mich noch unsichtbar hinter dem Lenkrad. Aber gelernt ist wohl gelernt, denke ich mir. Kurz bevor der Trecker die betonierte Rampe erreicht, die ihn an den Befestigungsanlagen von Fort Mahon vorbeiführt, kann ich den Fahrer erkennen. Ich bin verblüfft und schaue ein zweites Mal hin. Doch auch auf den zweiten Blick wirkt er nicht älter als vielleicht 12 Jahre. Der Junge lässt die Räder schneller drehen und der McCormick zeigt nochmal, was sich mit 36 PS so anstellen lässt.

Fort Mahon in Ambleteuse (Foto: Marc Bruxelle / iStock / Getty Images Plus)

Ich bin nachdenklich geworden. Offenbar traut der Junge sich was zu. Und das tun die Berufsfischer auch, die entspannt auf dem Trecker und im Boot stehen. Hat der Junge mal gesagt: ‘Papa, lass mich auch mal. Und wenn ich es nicht kann, lerne ich es. ‘ Oder war es andersherum: ‚Junge, warum solltest du das nicht können! ‘ Ich weiß es nicht. Aber mit Zutrauen scheint die Situation etwas zu tun zu haben. Traue ich mir etwas zu? Und wenn ja, was? Mache ich anderen Menschen Mut, dass sie es hinkriegen können? Und wie mache ich das? Da gibt es so viele gute Möglichkeiten, wie es Menschen gibt. Eines sollte ich vielleicht immer beherzigen: „Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren.“ Nein, das steht nicht in der Bibel! Das Zitat stammt von Theodor Wiesengrund Adorno. Ich finde, es gehört sich, den Namen des Soziologen und Philosophen in voller Länge zu schreiben.

Und wenn es um mich geht? Da steht dann wirklich etwas in der Bibel: „Wer Gott vertraut, dem sind alle Dinge möglich“. Das hat Jesus persönlich gesagt. Meint er wirklich alles? Wohl nicht in dem Sinne, dass er mir einen Zauberkasten zur Verfügung stellt. Meine Erfahrung zeigt mir aber, dass jenseits meines Horizontes noch Anderes, Überraschendes und Helfendes möglich ist.

In der Bibel geht es aber nicht nur darum, dass ein Mensch auf sich alleine gestellt sich etwas zutraut. Es geht eher darum, dass er sich etwa zutraut, weil Gott ihm etwas zutraut. Weil Gott ihn für fähig hält.

Das kann eine ganze Menge bedeuten. Aber was heißt es für mich in meiner Lebenssituation? Nun ja; war da nicht das Meer auf der anderen Straßenseite? Zu Hause habe ich das nicht. Andererseits waren da die 13 Grad Wassertemperatur. Egal! Ich habe mir zugetraut, dort schwimmen zu gehen. Das habe ich dann auch gemacht. Und die Sonne schien und der Wind blies meine Hosenbeine stramm waagerecht zum Strand. Was könnte da schöner sein! Und ich spürte Gott, wie er mir zuzwinkerte: ‚Junge, das hast du gut gemacht!‘