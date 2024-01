Wegen Hotelpreisen: FeG-Kongress 2024 fällt aus

Der FeG-Kongress im RuhrCongress Bochum fällt aus. Grund sind die hohen Übernachtungskosten. Stattdessen soll das 150-jährige Bestehen des Gemeindebundes mit einem Online-Gottesdienst gefeiert werden.

Ein großes Fest zu seinem 150-jährigen Bestehen hatte der Bund FeG geplant. Gut 3.000 Besucherinnen und Besuchern hätten vom 14. bis 16. Juni den RuhrCongress in Bochum füllen sollen. Doch heute teilte die Bundesleitung mit: Der Kongress fällt aus. Der Grund: Die hohen Übernachtungspreise.

Auslöser für die stark gestiegenen Hotelpreise seien nach Einschätzung des Bundes ein Konzert von Herbert Grönemeyer am selben Wochenende im Vonovia Ruhrstadion und zeitgleich ein Spiel der Fußball-Europameisterschaft in Dortmund. „Um den Jahreswechsel war kaum ein Hotelbett mehr für unter 300 Euro die Nacht zu bekommen. Das hätte uns das Genick gebrochen“, sagt FeG-Geschäftsführer Guido Sadler. Zwar hätten die Veranstalter auch die Möglichkeiten für Privatunterkünfte eingerichtet, allerdings nicht für mehrere Tausend Menschen. Viele Gäste kauften ihre Karten mittlerweile kurzfristig und hätten dann keine bezahlbaren Unterkünfte bekommen. Schweren Herzens habe sich die geschäftsführende Bundesleitung deshalb für die Absage entschieden.

Verantwortlicher Umgang mit Spenden

„Wir wissen, wie viel Arbeit und Engagement in die Planung des FeG-Kongresses schon geflossen sind. Gleichzeitig haben wir die Aufgabe, verantwortungsvoll mit den uns zur Verfügung gestellten Mitteln umzugehen“, erklärt Sadler. Der Bund FeG lebe zum größten Teil von Spenden. Damit einen schlecht besuchten FeG-Kongress zu finanzieren, sei schlussendlich keine Option mehr gewesen, so der FeG-Geschäftsführer. Noch befänden sich die Storno-Kosten in einem verhältnismäßigen Rahmen. Deutlich teurer wäre es geworden, das Event mit wenigen Gästen durchzuführen. Bis zu 250.000 Euro, so die Schätzungen, hätte der finanzielle Verlust sein können.

Das 150-jährige Jubiläum will die FeG Deutschland trotzdem feiern. Als Alternative zum FeG-Kongress soll es am 16. Juni einen Online-Gottesdienst geben.

Der Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland KdöR (FeG) wurde 1874 gegründet und besteht aus mehr als 500 selbstständigen Ortsgemeinden mit insgesamt 42.350 Mitgliedern. Er ist mit der Evangelischen Allianz in Deutschland verbunden und Mitglied der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) sowie der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). Sitz der Bundesgeschäftsstelle ist Witten. Präses ist seit 2024 Henrik Otto.