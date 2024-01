Wycliff Deutschland kündigt Leitungswechsel an

Der gebürtige Brite Steve Impey übernimmt in der zweiten Jahreshälfte die Leitung von Wycliff Deutschland. Er ist schon seit 2014 für den Verein tätig.

Impey folgt auf Susanne Krüger, die zehn Jahre an der Spitze der gemeinnützigen Organisation in Burbach-Holzhausen (Siegerland) stand. Krüger wird dem Verein in anderer Funktion erhalten bleiben, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Ihr Nachfolger leitete zuletzt die Projektfinanzierung bei Wycliff Deutschland und das Verlagswesen von SIL International. Impey wurde 1973 im englischen Wells geboren. Nach dem Studium der Elektrotechnik arbeitete er unter anderem 15 Jahre lang als Ingenieur bei Airbus in Hamburg. Im Jahr 2011 entstand der erste Kontakt mit Wycliff. Ab 2014 arbeitete er für die Wycliff-Partnerorganisation SIL Ethiopia – seit 2017 dann von Hamburg aus. „Gott ist einige Wege mit uns gegangen und heute freue ich mich sehr diesen Auftrag zu übernehmen“, so Impey. Er ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder.

Wycliff Deutschland betreut weltweit Sprachforschungs-, Bildungs- und Bibelübersetzungsprojekte. Die ca. 150 Mitarbeiter arbeiten in über 40 Ländern. Der gemeinnützige Verein finanziert sich vor allem durch Spenden.