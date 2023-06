Weltkirchenrat besorgt über Künstliche Intelligenz

Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) hat seine Besorgnis über die immer schnellere Entwicklung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) zum Ausdruck gebracht – aber auch positive Potenziale anerkannt.

Vorbehalte gegenüber künstlicher Intelligenz gebe es in der ökumenischen Bewegung schon seit geraumer Zeit, heißt es in einer Erklärung des ÖRK-Zentralausschusses, die am Dienstag in Genf veröffentlicht wurde. Der Zentralausschuss teile die Befürchtungen vieler Menschen über das Fehlen effektiver Regulierungen einer Technologie mit einem großen Potenzial für Schaden. Die Mitgliedskirchen des ÖRK sollten sich bei ihren Regierungen für schnelles Handeln zur Einführung angemessener Regulierungssysteme und Rahmenbedingungen einsetzen, sonst drohe ein unkontrollierter, „gefährlicher Wettlauf“.

Nicht einmal die Entwickler würden ihre Modelle vollständig verstehen – geschweige denn zuverlässig kontrollieren können, heißt es in der Erklärung. Zudem gebe es bereits jetzt eine „algorithmischen Voreingenommenheit“, die die Diskriminierung aufgrund von Rasse und Geschlecht verstärke.

Positive Entwicklung in der Medizin

Auf der anderen Seite unterstrich der Zentralausschuss auch das „positive Potenzial“ von KI – zum Beispiel im Bereich der Medizin. Auch im Bereich der Bildung erwarte man positive Entwicklungen. Dabei sei allerdings zu befürchten, dass die positiven Vorteile von KI weltweit nicht gleichmäßig verteilt würden und eher die technologische Kluft zwischen den Ländern verstärken würden.

In Seelsorge und Theologie werde KI die Kirchen vor neue Herausforderungen stellen, indem sie menschliche Interaktion durch digitale Faksimiles ersetze. Theologische Reflexion müsse in der Spannung stehen, KI-Technologien zu hinterfragen, aber gleichzeitig ihre Realität zu akzeptieren. Es müsse nach Wegen gesucht werden, wie KI zum Aufbau der friedlichen und gerechten Herrschaft Gottes beitragen könne.

Der Zentralausschuss ist das oberste Leitungsorgan des Weltkirchenrats zwischen den Vollversammlungen. Die diesjährige Tagung ist die erste seit der Wahl des Zentralausschusses auf der 11. ÖRK-Vollversammlung 2022 in Karlsruhe. Vorsitzender des Zentralausschusses ist der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Der Weltkirchenrat umfasst 352 Kirchen mit mehr als 580 Millionen Mitgliedern.