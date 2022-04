Wie weit ist für mich richtig weit?

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Einmal um den Küchentisch laufen – starke Leistung für einen Einjährigen. Aber im Leben und Glauben gibt es Entwicklungen. Hoffentlich. Wie weit komme ich und wo liegen meine Grenzen, fragt sich Tom Laengner.

Es gibt drei Kategorien, in denen bei #rideFAR gefahren werden kann. Die Wohltätigkeitsausfahrt umfasst 90, 180 und 360 Kilometer. Die kleinste Distanz ist sozusagen als Kaffeefahrt fürs faule Volk gedacht. Oder, um es mit den Worten der radaffinen Dominikanerin Schwester Kerstin Marie zu sagen: „90 Kilometer? Das kriegt ja jeder hin.“ So, oder ähnlich, hat sie das auf Instagram geschrieben!

Du kannst dein Rad schieben, tragen oder die Kette mit Nutella schmieren. Alles erlaubt. Nur Stromfahrräder sind tabu. Die Startgebühr legen die Fahrerinnen und Fahrer individuell fest. Die so eingefahrenen Euros sind für soziale Projekte gedacht. Also eine allerfeinste Sache, die der Ultralangstreckenfahrer Raphael Albrecht da ins Leben gerufen hat.

Ich fahre am Samstag gegen acht los und frage mich, wie weit für mich eigentlich richtig weit ist? Vielleicht sind 90 Kilometer für mich schon zu weit? Egal, was die Ordensfrau mit ihrem wunderbaren Leben dazu meint. Ich werde es bald sehen. Entlang der Ruhr kurbel ich in Essen-Steele fast an meiner alten Schule vorbei. Dort habe ich so ganz nebenbei gelernt, dass ich keinerlei kreative und sportliche Fähigkeiten habe. Außerdem sei bei dem Laengner Hopfen und Malz verloren. Und potztausend: eine Zeitlang habe ich diesem Erfolgskonzept geglaubt.

Bis zum Baldeneysee begleitet mich noch der Staub von Tafelkreide und auch ein Wort von Jesus. Der Handwerker aus dem Nahen Osten sagte in etwa: ‚Als meine Nachfolger werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen.‘ Wahrheit und Freiheit! Klingt das nicht äußerst beglückend und erfrischend? Und besser noch; ich habe das auch so erlebt. Es begann ein Prozess, in dem den Lebenslügen meiner Schulzeit die Luft ausging.

Am Stauwehr des Baldeneysees in Essen-Werden habe ich auf einem Mäuerchen zwei Bananen vermümmelt. Für meine Verhältnisse war ich schon weit gekommen. Jetzt musste ich nur noch zurück. Das würde Kraft kosten. Die zweite Hälfte ist immer länger als die erste. Das ist mathematischer Unsinn. Aber es ist gesichertes Erfahrungswissen. Sollte ich also nicht lieber die S-Bahn nehmen? Ich fragte mich, wo ich die Kraft denn investieren würde, die ich einsparen würde?

Ist es beim Leben mit Jesus nicht ganz ähnlich?

Also, einmal durchgestöhnt und los geht’s. Und eigentlich ist es doch auch super! Ich laufe doch auch nicht mein Leben lang um den Küchentisch, bloß weil ich das als Einjähriger mal für das Nonplusultra gehalten habe. Ist es beim Leben mit Jesus nicht ganz ähnlich? Petrus zumindest geht von Entwicklungen aus, wenn es um Integrität geht. Das ist, wenn ich das Gute tue, auch wenn es mich etwas kostet. Was reitet mich, zu vermuten, dass Reife durch Predigten und Konferenzen allein zu haben sein könnte? Können sie einen einzigen Schritt im Leben ersetzen?

Heute und für mich sind 90 Kilometer schon richtig weit. Aber wer sagt mir denn, dass das immer so bleiben muss? Und das sollte doch für alle Bereiche meine Lebens gelten.

Dann freue ich mich noch ein wenig am Glitzern des Flusses und der milden Frühlingssonne. Bis ich dann spüre, dass mir der Stecker gezogen wird. Aber zum Glück ist es nicht mehr weit. Und als ich später den Schweiß aus meinem Unterhemd wasche, kann ich die knapp hundert Kilometer noch einmal einzeln riechen. Lecker!

