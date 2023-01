Woche für das Leben: Sorgen junger Menschen stehen im Mittelpunkt

Die ökumenische „Woche für das Leben“ im April steht unter dem Motto „Generation Z(ukunft). Sinnsuche zwischen Angst und Perspektive“. Inhaltlich soll es unter anderem um den Ukrainekrieg, Pandemie und Klimawandel gehen.

Die „Woche für das Leben“ vom 22. bis 29. April steht unter dem Motto „Generation Z(ukunft). Sinnsuche zwischen Angst und Perspektive“. Die Pandemie, der Krieg in der Ukraine sowie der Klimawandel seien nur drei Faktoren, „die in einer entscheidenden Lebensphase zu tiefgreifenden Zukunftsängsten führen können, die existenzielle Krisen bis hin zu Suizidgedanken auslösen“, erklärten die katholische Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD).

Die Zeiten der Isolation in den vergangenen Jahren sowie die Verunsicherung durch sich ständig verändernde Lebenssituationen mit unsicheren Zukunftsprognosen prägten die junge Generation der 15 bis 30-Jährigen nachhaltig. In solchen Situationen benötigten junge Menschen Begleitung, Hilfe und Hoffnung. Bundesweiter Auftakt der Woche für das Leben ist am 22. April im Osnabrücker Dom.

Christen sind gefordert

Im Vorwort zum Themenheft schreiben der Bischofskonferenz-Vorsitzende Georg Bätzing und die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus: „Die Pandemie ist noch nicht besiegt, der Klimawandel und seine Folgen beschäftigen nicht nur die junge Generation stärker denn je und nicht zuletzt schüren kriegerische Auseinandersetzungen bisher unbekannt gewesene Ängste und Verunsicherungen.“ Gerade Christen müssten diese jungen Menschen in ihrer Verletzlichkeit und Sinnsuche begleiten.

Zur „Woche für das Leben“ sind ein Themenheft, Plakate und weitere Materialien ab sofort verfügbar, hieß es weiter. Das Themenheft enthalte Beiträge aus medizinischer, soziologischer, pädagogischer und sozialpastoraler Perspektive. Weiterhin würden in einer Ideenwerkstatt Bausteine für Gottesdienste und Gemeindearbeit zur Verfügung gestellt. Erstmals gebe es 2023 eine Kooperation der Woche für das Leben mit dem Ökumenischen Jugendkreuzweg.

Zum bundesweiten Auftakt der Aktionswoche am 22. April 2023 im Osnabrücker Dom wollen die EKD-Ratsvorsitzende Kurschus, der katholische Jugendbischof Johannes Wübbe (Osnabrück) sowie Regionalbischof Friedrich Selter vom Sprengel Osnabrück einen ökumenischen Gottesdienst feiern. Die Woche für das Leben findet zum 28. Mal statt. Die Aktion will Menschen in Kirche und Gesellschaft für die Würde des menschlichen Lebens sensibilisieren.