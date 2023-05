Wort des Lebens: Dünenhof bekommt neue Leitung

Über 37 Jahre lang war Manfred Pagel „das Gesicht“ des Dünenhofs in Cuxhaven. Ende Juli geht er in Ruhestand. Die neuen Tagungsleiter kommen aus Ostwestfalen.

Manfred Pagel beendet zum 31. Juli nach 37 Jahren seine Arbeit als Leiter des Dünenhofs in Cuxhaven. Georgia und Holger Mix übernehmen die Leitung der Seminar- und Tagungsarbeit. Das Ehepaar wurde auf dem Dünenhof-Festival am Pfingstwochenende vorgestellt. Sie wollen die „segensreiche Arbeit“ fortführen und zudem den Standort Dünenhof innerhalb des WDL Gesamtwerkes weiterentwickeln.

Georgia und Holger Mix leben noch in Gütersloh und werden im Sommer mit ihren drei Kindern in den Norden Deutschlands ziehen. Holger (Jahrgang 1973) studierte Theologie und arbeitete zuletzt als Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (EFG) Gütersloh. Georgia (Jahrgang 1976) ist Buchautorin und selbstständige christliche Beraterin mit einem Schwerpunkt im Bereich Seelsorge. Gemeinsam engagieren sie sich seit 2005 als Ehe- und Paarberater.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Dünenhof-Festivals dankten Pagel für sein jahrelanges Engagement laut Pressemitteilung „mit Standing Ovation und minutenlangem Applaus“. Sein Wirken sei besonders durch seine menschenzugewandte Art geprägt gewesen. Das Ehepaar Mix kennt die Arbeit des Dünenhofs und WDLs. Vor über 20 Jahren arbeiteten sie bereits bei der Zukunftswerkstatt für junge Erwachsene auf dem Dünenhof mit. Ihre Kinder nahmen in den letzten Jahren regelmäßig an WDL Musicalfreizeiten teil.

Im Herbst 2021 hat WDL den Dünenhof von der WegGemeinschaft um den ehemaligen SCM-Geschäftsführer Uli Eggers übernommen. WDL betreibt zwei Standorte mit über 600 Betten und bis zu 90.000 Übernachtungen pro Jahr. Das Werk beschäftigt deutschlandweit 71 Mitarbeitende und 48 FSJler und ist Teil der internationalen Arbeit von „Word of Life Fellowship“, die in Europa in 18 und weltweit in über 80 Ländern vertreten ist.