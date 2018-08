„Ostergarten-Mutter“: Annette Barth wird 60

Im Jahr 2000 öffnete in Linkenheim-Hochstetten bei Karlsruhe der erste biblische Ostergarten seine Pforten. Die Idee dazu hatten Annette Barth und ihr Mann Lutz. Am 8. September feiert die „Ostergarten-Mutter“ ihren 60. Geburtstag.

Inzwischen hat die Idee weite Kreise gezogen. Andere Gemeinden eröffneten eigene Ostergärten. Bis heute haben hunderttausende Besucher an über 150 Orten in Deutschland, der Schweiz und Österreich Ostergärten besucht, teilweise auch in England und Spanien. Neben dem „Sinnenpark Ostergarten“ hat Barth gemeinsam mit ihrem Mann weitere christliche Sinnenprojekte entwickelt, so zum Beispiel die Weihnachtszeitreise „Lebendige Krippe“, das Projekt „Menschen begegnen Jesus“ und zum Lutherjubiläum 2017 „Mensch Luther“. Durch die kirchlichen Sinnenprojekte kamen auch viele kirchenferne Besucher den Aussagen der Reformation näher und erlebten die biblischen Geschichten hautnah.

