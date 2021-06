YouTuber Philipp Mickenbecker gestorben

Werbung

Auf YouTube begeisterte Philipp Mickenbecker zusammen mit seinem Zwillingsbruder Johannes als „The real life guys“ mehr als 1,3 Millionen Abonnenten. Jetzt ist der 23-jährige überzeugte Christ an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Im Oktober hatte er seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Die Ärzte diagnostizierten bei ihm damals Lymphdrüsenkrebs, einen Tumor im Endstadium. Eine Chemotherapie hatte er aufgrund der starken Nebenwirkungen nicht mehr als gute Option betrachtet.

Bereits als Teenager war Philipp Mickenbecker an Krebs erkrankt, wenige Jahre später erneut. Seine damalige Heilung verdanke er Gott, sagte er später. Zuletzt war Mickenbecker im Krankenhaus. In einem bewegenden Video erzählen seine Freunde von den letzten Tagen und Stunden an seiner Seite. Er freue sich auf Jesus, habe Philipp gesagt, so sein Bruder. Gestorben sei er mit einem Lächeln.